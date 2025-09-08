José Luis, tajante sobre el gasto de los turistas en Alicante este verano: "Con el calor, las terrazas no se han llenado"

La vista de una de las terrazas que dirige José Luis en el centro de Alicante.

El calor extremo influye negativamente en los negocios. José Luis Oliver no tiene dudas sobre ello tras vivirlo en los tres restaurantes que tiene en el centro de la ciudad de Alicante. Si 2024 fue un "año muy bueno", este verano ha sido "totalmente distinto" con una media del 15 % menos de facturación en sus locales, en línea a lo señalado por las asociaciones.

El impacto principal del calor se notó en las terrazas, que "no se llenaron como se tenían que llenar". En una ciudad en la que el público extranjero, que cena antes, tiene mucho peso, José Luis lamenta haber perdido "las tres primeras horas".

Si antes los clientes se sentaban desde las siete de la tarde, este verano la mayoría ha esperado o elegido "cenar dentro de los locales". "No se nos llenaban las terrazas hasta las 10 o 10:30 de la noche", lo que contrasta fuertemente con años anteriores.

Si el año pasado "todo el mundo quería terraza", este año "la mayoría se iba para dentro del salón". Los clientes preferían "estar dentro con aire acondicionado que fuera", especialmente para disfrutar de una buena comida. Un factor sorprendente porque el cliente extranjero prefiere habitualmente el exterior que no puede disfrutar en su país de origen.

Ante la previsión de más veranos con récord de temperatura, José Luis ya planea "dar solución a la terraza". Busca "inventar algo para enfriarla" y así poder volver a aprovechar un espacio tan importante, que en verano representa el 30 % de sus ingresos.

Esta inversión para refrescar las terrazas es "clara". Para una terraza de 12 mesas, estima un coste "entre 5.000 y 10.000 euros". El objetivo es recuperar a los clientes, como reitera, ya que "les apetece estar fuera más que dentro".

José Luis descarta que la causa del descenso sea solo que el mayor gasto en hoteles o apartamentos turísticos impida al cliente salir. Estos son solo una parte ya que "todos los costes han subido" y el visitante "no puede permitirse" salir tanto como antes.

"El español ha salido igual de vacaciones, pero no ha ido tanto a los restaurantes porque no se lo podía permitir", sentencia.

Y esos costes que señala también le llegan: "La subida de los productos" ha sido notable. A pesar de ello, asegura que no ha subido los precios en carta "como se debiera", lo que repercute obviamente de forma negativa en una menor rentabilidad.

El precio medio de sus tres locales lo sitúa en La Bodeguita y Pícaro en torno a 35 a 40 euros mientras que Las Brasas de San Miguel está en 55 euros.