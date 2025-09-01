Un británico habla alto y claro tras su primera visita a Alicante: "Ha superado con creces mis expectativas"

Robert, el turista británico que comparte su experiencia en TikTok. @RobertOrphanides1

No es un secreto que los brirtánicos son los turistas por excelencia de la provincia de Alicante, con pueblos totalmente conquistados por los isleños, que encuentran en la vida mediterránea un reclamo que les hace venir y repetir para vivir la experiencia alicantina

Uno de los miles de turistas que han paseado por la capital alicantina es el británico Robert Orphanides, quien ha compartido su opinión tras pasar unos días en la ciudad.

El británico publicó un vídeo en su cuenta de TikTok en el que mostraba su sorpresa tras recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Desde la Explanada de España, reconoció estar "completamente impresionado" tras su visita.

"Estoy en Alicante y ha superado con creces mis expectativas sobre cómo sería este lugar", aseguró.

"Ahora bien, todo el mundo sabe que soy de Marbella, llevo cinco años allí, 20 visitándola, y nunca me había apetecido venir a Alicante", comenta en la publicación.

"Mucha gente me decía: ‘Deberías ir, al menos pruébalo’. Y tengo que decir que estoy alucinado", añadió.

El turista británico tiene claro los puntos favoritos con los que se queda tras su estancia.

Robert resaltó la arquitectura de la ciudad y sus características construcciones y edificios.

Pero si un factor fue el que más marcó su visita fue la seguridad. "No hay problemas. No he visto absolutamente ningún problema. No es un lugar que dé miedo", apunta.

Otro de los puntos favoritos de la experiencia alicantina fue, como no podía ser de otra manera, la gastronomía.

#Marbella #Restaurants #traveldestination ♬ original sound - RobertOrphanides1 @robertorphanides1 I’m completely blown away by Alicante. It has far exceeded my expectations, coming from Marbella where I’ve been for 5 years and visiting for 20 years. The architecture is great, there’s no trouble, and the food has been fantastic - I haven’t had a bad meal since I’ve been here. #Alicante

"Los restaurantes y la comida han sido absolutamente fantásticos. Desde que estoy aquí no he tenido ni una mala comida. Así que, ¿qué puedo decir?", concluyó el británico afincado en Málaga.

Nacionalidades en 2024

En 2024, un total de 11.938.668 turistas extranjeros eligieron la Comunitat Valenciana como destino.

El mercado británico siguió liderando la afluencia de visitantes, representando el 24,7 % del total y consolidándose como el principal emisor de turismo internacional en la región.

Les siguieron los turistas franceses, con una cuota del 18,9 %, mientras que el tercer mercado más relevante es el nórdico, con un 8,7 %.

Los Países Bajos y Alemania completaron el ranking con un 7,6 % y un 6,3 %, respectivamente.