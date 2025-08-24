Los vuelos por menos de 30 euros para viajar desde el aeropuerto de Alicante en septiembre

Con la llegada de septiembre, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández recupera opciones de vuelos baratos tras la fuerte subida de tarifas registrada en pleno verano.

Si en agosto apenas era posible encontrar una decena de destinos por menos de 30 euros, este mes la lista se multiplica y alcanza más de una treintena, con conexiones tanto nacionales como internacionales.

El final de la temporada alta y la menor presión turística permiten que septiembre se consolide como un mes atractivo para quienes buscan escapadas económicas sin renunciar a volar a capitales europeas o a las islas españolas.

En el ámbito nacional, Ibiza se coloca como el destino más barato, con billetes desde 11 euros. Le siguen Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Vitoria-Gasteiz, Sevilla, Lanzarote, Barcelona, Menorca y Tenerife, todos a partir de 15 euros. También destacan Madrid (21 euros), Valencia (27) o Málaga y Zaragoza (29).

La lista de destinos internacionales también se amplía respecto a agosto. El Reino Unido sigue siendo protagonista con Londres desde 14 euros, Bristol a 23 y Glasgow o Exeter desde 22. A estos se suman Leeds, Newcastle y Durham, todos por debajo de los 30 euros.

Marruecos continúa como uno de los mercados más competitivos, con vuelos a Fez y Tetuán por 17 euros y Marrakech desde 18, lo que lo convierte en una de las opciones más económicas para quienes buscan un viaje corto y exótico.

Italia gana terreno en septiembre con hasta cinco destinos por menos de 30 euros: Milán (18), Bari (19), Bolonia (25), Turín (26) y Roma (29). Portugal tampoco se queda atrás, con Lisboa a 21 y Oporto a 25.

Francia se posiciona como el país europeo con más conexiones baratas desde Alicante este mes. Marsella y Toulouse se encuentran por 22 euros, París por 25 y otras ciudades como Niza, Lyon, Burdeos y Nantes se sitúan entre los 27 y 28 euros.

Los países nórdicos mantienen representación con Gotemburgo y Oslo a 19 y 27 euros respectivamente.

Y como novedad aparece Austria, con Klagenfurt por 27 euros. Alemania también suma opciones económicas con Dortmund (28) y Münster (30). La única alternativa de Países Bajos es Ámsterdam, por 29 euros.Y de Croacia, Zagreb (28).

Aunque la bajada de tarifas abre el abanico de escapadas, las aerolíneas recuerdan que la reserva con antelación sigue siendo la mejor garantía para volar al menor precio posible, ya que las cifras pueden variar según la demanda y la fecha seleccionada.

Estos precios han sido encontrados a través del comparador Skyscanner para vuelos de ida durante septiembre desde el aeropuerto de Alicante-Elche.