Así cambia Alicante con el fin de la temporada baja: patronal, sindicato y administración en el futuro del turismo

El curso 23/24 ha marcado el fin de la temporada baja turística en Alicante. ¿Cómo es el futuro una vez conseguida la desestacionalización? Responden a ello desde la Administración pública Jose Mancebo como director del Patronato de Turismo Costa Blanca, Yolanda Díaz como secretaria general del sindicato UGT en L'Alacantí - La Marina y el empresario Luis Castillo de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos.

"Desde la reforma laboral sí que es verdad que vamos viendo que se consolidan las plantillas", cuenta Díaz. "El uso del contrato indefinido por encima de otros temporales lo que ha hecho es evitar la rotación", destaca. Con lo que "se acaba con el uso y el abuso que se hacía anteriormente del contrato temporal, que eso mermaba".

Ese cambio, "cuando el empresariado tiene sus plantillas estables", lo considera Díaz "muy importante" porque "cuidamos a los trabajadores que cuidan de ese turismo". "Si el trabajador o la trabajadora está contenta prestando ese servicio de cara al turismo, el turismo va a estar más contento y así se va generando muy buena economía", subraya la secretaria general de UGT.

"El éxito absoluto es que nadie tenga que dejar de trabajar", razona Castillo. "El fijo discontinuo de hace dos o tres años se está convirtiendo en fijo, fijo", señala. Y esa situación "para nosotros es un placer". "Es que a mí me encanta que nuestro trabajador esté todo el año con nosotros. El gran beneficiado no es uno solo. Somos todos. Y eso se consigue gracias a llenar en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Y estamos trabajando para ello", añade.

El presidente de la asociación de empresarios hoteleros APHA recalca que "sindicatos y la patronal, nos guste o no nos guste, que a mí me gusta, estamos en el mismo barco. Vamos en el mismo barco. El beneficio de uno es el beneficio del otro: un trabajador feliz, contento, con sus condiciones acordadas".

Desde la Administración pública, Mancebo se encarga de señalar los retos que hay en ese sentido. "Aquellos que tienen que ver con la calidad, la adaptación del empleo, con tendencias como la digitalización o conciliación cada vez más presentes, las mejoras en sostenibilidad o accesibilidad y el mantenimiento de los servicios todo el año públicos y privados pueden ser alguno de los factores clave para los próximos años".

Uno de los temas que se ha abordado durante este curso es el acceso a la vivienda de los trabajadores en territorios como las islas Baleares y Canarias. Díaz recuerda que "cuando las condiciones laborales son buenas, ese trabajador o trabajadora puede venir a cualquier sitio de la provincia de Alicante para trabajar".

"Por eso estamos diciendo que necesitamos un parque de viviendas público. Necesitamos también distensionar el mercado de la vivienda porque estamos viendo también el encarecimiento de la vivienda, un mal endémico ahora mismo por todo el mercado inmobiliario, por ese uso abusivo o uso ilegal de esos pisos que no son turísticos", agrega.

Esa visión global del territorio la tiene también en mente Mancebo. De la desestacionalización conseguida en ciertos destinos se pasa a "la distribución de flujos de los turistas en nuestro territorio, es decir, la vertebración: de norte a sur y de costa al interior".

El director del patronato Costa Blanca considera que lograr ese flujo es "donde se encuentra el gran reto: seguir trabajando para que la llegada de visitantes se mantenga durante todo el año, a la vez que nos preocupamos por movilizarlos dentro de nuestra provincia, especialmente en zonas donde resulta más difícil mantener los negocios y, por tanto, los empleos durante todo el año".

Castillo recalca que aún queda por conseguir y que hay que seguir con la tendencia al alza. "La desestacionalización, que es el futuro cercano, va a conseguir la estabilidad y que no se nos vaya mucha gente fuera. Que no se nos vayan los talentos, los buenos trabajadores", explica. "Y eso se consigue teniendo buena ocupación: este año hemos crecido, abril y mayo, un 20 % en aeropuertos. Pero no hay que mandar mensajes negativos de que va a faltar agua o no sé qué".

Mancebo promete seguir con ese trabajo y concluye con una línea para ello: "La clave está en la elaboración de productos turísticos". "Con la cantidad de recursos que tenemos en zonas tradicionalmente menos turísticas o más despobladas, es fundamental seguir trabajando en un calendario de actividades y experiencias durante todo el año", asegura.