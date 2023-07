Estos son los 6 + 1 trenes turísticos para conocer estas ciudades de la provincia de Alicante de forma diferente

La provincia de Alicante es uno de los destinos más recurrentes para los turistas nacionales y extranjeros que visitan tanto su costa como sus zonas de interior durante las cuatro estaciones del año. Pero, cuando nos adentramos en sus ciudades y pueblos, muchas veces pasamos por alto una forma diferente de conocerla.

Y no solo diferente, también cómoda, sobre todo para los más pequeños de la casa como para las personas de edad avanzada que no pueden o no desean caminar en exceso.

Nos referimos a los trenes turísticos, esos medios de transporte convertidos en la alternativa con encanto para descubrir rincones que, en muchos casos, si no fuera por este recurso, no sería posible.

Es por ello por lo que el Patronato de Turismo Costa Blanca, dependiente de la Diputación de Alicante, ha elaborado un listado con algunos de los más visitados no solo por turistas, sino también por vecinos de las propias localidades, confiesan desde estos organismos.

Las salinas

Al sur de la provincia, la comarca de la Vega Baja destaca por la belleza de las salinas de Torrevieja donde, una vez que hemos llegado, se puede visitar mediante una ruta en tren para descubrir su fauna y flora tan singular y desde donde hacer fotos a sus majestuosas salinas. Asimismo, Costa Blanca recuerda que, durante el paseo, se podrá saber más sobre la antigua tradición de la producción de sal y la importancia de la industria salinera para la región.

Es importante destacar que la ruta comienza en el Paseo de la Libertad, en el mismo centro de la localidad junto al puerto, y tiene una duración aproximada de una hora. A lo largo del día salen 8 trenes desde las 10 hasta las 20 horas, con una frecuencia de 1,30 horas entre cada tren, "siempre y cuando haya un mínimo de 6 personas", porque si no, "no saldrá", avisan desde la web de Visita Torrevieja. Este portal también recomienda "llevar zapatos cómodos y cerrados, protección para la cabeza y solar".

Con respecto a los precios, el adulto paga 8,95 euros, los niños hasta los 2 años no pagan, pero entre 2 a 12 años asciende a 7,95 euros, mismo precio para mayores de 65 años. Resulta más interesante la tarifica familiar de 2 adultos y 2 niños, que sale por un total de 29,90 euros (gracias a un ahorro de 3,9 euros). Si viajáis en grupo, siempre y cuando supere las 19 personas, el precio individual bajará a 6,95 euros.

El casco de Calp

De sur a norte de la provincia, donde la siempre visitable Calp dispone de un tren turístico para recorrer los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el casco antiguo, normalmente, punto de encuentro de los turistas, y de la bonita Iglesia Antigua.

El recorrido comienza en la Plaza de Colón, parando en el Hotel Esmeralda, Puerto Pesquero y vuelve a la Plaza Mayor, es decir, 7 kilómetros. Por otro lado, desde webs turísticas se explica que, avisando al conductor, se puede subir y bajar del tren con un mismo billete, cuyo precio es de 4 euros para adulto y 3 euros para niños.

Con respecto a su horario, este varía según la estación del año. En verano (julio, agosto y septiembre) es de 10:00 a 00:30 interrumpidamente cada 45 minutos, saliendo de la plaza Colón. En media temporada (abril, mayo, junio y octubre) mismo horario pero saliendo del puerto.

Gran Alacant

Entre Torrevieja y Calp, siguiendo la línea de la playa, nos encontramos con Santa Pola donde, aunque el turista habitual no lo sepa, hay un tren turístico. Este no está en la urbe principal, sino en la pedanía de Gran Alacant, conocida por sus grandes urbanizaciones adquiridas sobre todo por residentes extranjeros como ingleses.

Al estar en lo alto de la colina con grandes cuestas, su tren turístico se antoja ideal. Tiene 12 paradas en una ruta circular para disfrutar de enclaves como el paraje natural del Clot del Galvany o la vecina playa de Arenales del Sol, que ya pertenece al término municipal de Elche.

Los horarios son muy completos, contando con rutas de lunes a domingo de 10 a 14 horas y de 16 a 24 horas. Desde la web oficial de este medio de transporte se avisa de que el precio del ticket incluye un recorrido completo dentro del mismo día, pudiendo bajar en cualquier punto del recorrido y volver a subir sin coste hasta completarlo. Los adultos deben pagar 5 euros, los niños menores de 4 años salen gratis y a partir de esa edad, 3 euros.

El Palmeral

Y si mencionamos Elche tenemos que recordar la existencia de su famoso trenet, que recorre el casco histórico desde hace años. Con dos paradas, una en el emblemático Parque Municipal, al lado de la Oficina de Turismo y otro en el Museo del Palmeral, a mitad de recorrido, donde el visitante se podrá bajar para adentrarse, por ejemplo, en la Ruta del Palmeral o ir al popular Huerto del Cura para luego, a lo largo del día, volver a cogerlo sin coste para retornar al centro.

Su precio es el más económico de todo el listado, de 3,5 euros para adulto, gratis para menores de 2 años, y 2,30 euros hasta los 12 años. De nuevo, la tarifa familiar sale interesante para unidades de 2 adultos y 2 niños, que pasarían a pagar 10,50 euros.

Una completa Xàbia

En la también localidad turística de Xàbia encontramos un tren turístico que sirve tanto para desplazarse por su geografía como para visitarla sin bajarse. Entre sus paradas, destacan los puntos de encuentro del centro histórico, la famosa Playa del Arenal, con dos paradas, y la zona del puerto, donde se detiene junto a su paseo marítimo.

El horario es de 10 a 14 y de 17 a 23 horas y siempre se coge por primera vez desde el paseo marítimo que hay en la playa de la Grava. Su duración completa es de 40 minutos y su precio, de 4 euros para adultos y 2,5 euros para niños.

El tren del juguete

En la ciudad del juguete no podía faltar uno de los emblemas de este sector, como es el tren, pero a escala humana. Pensada, por lo tanto, para los más pequeños pero también para los nostálgicos de los clásicos trenes, se trata de una visita obligatoria... los domingos, que es el único día de la semana disponible.

La salida es siempre a la misma horas, las 11.30 horas de la mañana, y su precio oscila entre los 6,80 y 8 euros (en función de si adquieres la entrada anticipada o en taquilla).

[El origen del Museo Valenciano del Juguete: 30 años protegiendo el patrimonio juguetero de Ibi]

Mini tren a vapor

En este recorrido por los trenes turísticos de la provincia de Alicante no se nos puede pasar un tren que si bien no recorre una ciudad, es de visita obligatoria. Nos referimos a los trenes a vapor en la Estación de Ferrocarril de Torrellano, o más conocido como “Ferrocarril Alicante Torrellano vapor vivo”.

Organizado por la Associació Alacantina d’Amics del Ferrocarril, podrás subir a bordo de un tren de vapor a escala. Conducido por un maquinista voluntario, el visitante quedará fascinado por las dimensiones, instalaciones y circulación con tracción a vapor.

Situado en la parada de trenes de Torrellano, su horario es el siguiente: todos los sábados del año de 16:30 a 19 horas y el segundo domingo de cada mes, de noviembre a mayor, de 10:30 a 13:30 horas, asegura la asociación en su página web. El precio es en concepto de donativo de 1,50 independientemente de la edad.