El PSOE de la provincia de Alicante contradice a Ximo Puig y pide paralizar la tasa turística

La aplicación de una tasa turística desde finales de este año, uno de los acuerdos aprobados por el tripartito de izquierdas (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) que gobierna la Generalitat, ha supuesto un importante quebranto dentro de los propios socialistas, hasta el punto de que sus máximos responsables en la provincia de Alicante ya exigen su paralización.

Este mismo lunes el secretario general de los socialistas alicantinos, Alejandro Soler, se ha reunido con la nueva directiva de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística Hosbec para conocer de primera mano las reivindicaciones del sector.

Entre ellas, la paralización de la tasa turística, que el propio Soler ha pedido no aplicar porque "puede generar efectos perjudiciales en el sector y creemos que no se debe de aplicar. Tenemos que ayudar a las empresas que no han superado aún los efectos de la crisis de la Covid y que está inmersa en una compleja situación económica derivada de la inflación".

Esta tesis casa completamente con la del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, quien ha solicitado en innumerables ocasiones que este impuesto no se llegue a aplicar en territorio valenciano.

A pesar de esto, y de las advertencias del propio empresariado de que este tributo no se había consensuado con ellos, la tasa turística salió adelante con los votos a favor de todos los diputados del Botánico, incluido los socialistas.

Un sector en recuperación

Por otra parte, a lo largo del encuentro, Hosbec ha explicado que el turismo "es un motor empresarial" que impulsa y posiciona a la provincia y a la Comunidad Valenciana a nivel nacional e internacional.

Las previsiones para 2023 son optimistas y se cree que "será el año de la recuperación del turismo, alcanzando de nuevo cifras récord en turistas y en gasto".

A la salida de la reunión Soler ha declarado "asumimos un compromiso de defender al sector turístico ante sus reivindicaciones no solo para la provincia de Alicante, también para la Comunidad Valenciana. El respaldo que mostramos a Hosbec será trasladar sus demandas, como el tren al aeropuerto o las mejoras en la autovía A7 entre Sant Joan y el mismo aeropuerto".

Asimismo, Soler se ha comprometido con Hosbec a trasladar la necesaria mejora y competitividad del Imserso, que ha de adaptarse a las nuevas necesidades de los viajeros, al tiempo que debe contar con tarifas adecuadas a las nuevas circunstancias del mercado.

