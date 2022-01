Sixth Street compra un hotel y apartamentos en Benidorm: ¿se abre la veda para los fondos de inversión?

El cese forzoso de actividad en 2020 y las restricciones constantes que ha vivido el sector turístico desde que empezó la pandemia han dejado a muchas empresas en una situación delicada. La falta de ayudas específicas para el alojamiento, compañado de una serie de factores que han impedido una recuperación en V del mercado internacional (principalmente del británico), han provocado un desgaste continuo en puntos turístico como Benidorm, donde su planta de más de 120 hoteles afronta el invierno con las peores previsiones desde el cierre perimetral.

En este sentido, a mediados de diciembre el fondo estadounidense Sixth Street anunció que entraba en el mercado hotelero español con la adquisición de cinco establecimientos vacacionales, en los que invertirá 85 millones de euros, entre compra y reforma, y que pasarían a ser gestionados por Pierre & Vacances, con una cartera de "más de 5.000 plazas" en España.

En el caso de Benidorm, afecta a dos inmuebles: el hotel Palm Beach y los apartamentos Don Jorge, ambos propiedad del mismo grupo. ¿Se trata de la primera operación producto de la crisis? Los empresarios de la capital turística aseguran que no. Dicen que los dos inmuebles "ya estaban a la venta" antes del estallido de la pandemia, por lo que es necesario separar la entrada de este fondo de inversión de un deterioro de la situación económica del sector.

Aún así advierten de que sí es necesario plantear un programa de rescate por los "millones de euros en pérdidas" que acumulan los alojamientos, y que pueden provocar la "amenaza real" de que estos activos "pasen a manos de fondos de inversión extranjeros". Muchos de ellos están en manos de empresas familiares y locales, y aseguran que es importante "mantener una industria localizada".

Ofrecimientos "ridículos"

La patronal hotelera de Benidorm, Hosbec, no niega que exista un interés constante desde los fondos de inversión por conseguir establecimientos aprovechando la actual crisis del sector, pero asegura que los precios que se están ofreciendo "no se ajustan al valor real" del mercado. De momento, insisten, no habrá grandes operaciones, al menos a raíz de la pandemia.

De hecho, y a pesar de que la situación en las próximas semanas es "bastante complicada", estas fuentes indican que "aún hay músculo para aguantar" después de un verano fue a medio gas y con solo tres semanas de agosto con unas cifras de ocupación similares a las de años anteriores.

Eso sí, en la asociación advierten de que será necesario un plan de ayudas específico para el sector de alojamiento, además de prorrogar la carencia de los ICO durante 2022 y llevar los ERTE hasta, como mínimo, el verano.

Una de las "operaciones del año"

Sixth Street es una sociedad de inversión internacional con más de 60.000 millones de dólares bajo gestión. Para el director de Hoteles en la asesoría Colliers y responsable de la última compra de inmuebles en España, Gonzalo Gutiérrez, se trata de "una de las operaciones más relevantes del año" y confirma el apetito existente de los inversores por el sector hotelero.

A su juicio, la alianza de Sixth Street con Pierre & Vacances les permitirá aprovechar las oportunidades que ofrece el sector y expandir su cartera. Además de en Benidorm los hoteles que ha comprado están en Roquetas de Mar (Almería), Salou (Castellón) y Lloret de Mar (Girona), y suman 1.039 habitaciones.

Sigue los temas que te interesan