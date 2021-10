Un 30% de los turistas que lleguen en el puente del Pilar serán extranjeros, según la patronal hotelera.

La patronal hotelera Hosbec prevé una ocupación del 83,7 % en Benidorm en el puente del Pilar, del entorno del 70 % en el resto de la Costa Blanca (71,7 %) y en la provincia de Valencia (70,3 %), y del 64,1 % en la provincia de Castellón. Según las previsiones de Hosbec, desde este viernes hasta el martes 12 octubre, la ocupación en los 96 hoteles asociados (29.321 plazas) de Benidorm será de un 70,3 % de turistas nacionales y un 29,7 % internacionales.



En la Costa Blanca sin contar Benidorm el 65,2 % de los turistas será de origen nacional y el 34,8 % extranjero. En esta zona hay 49 hoteles abiertos asociados a Hosbec que ofrecen 12.571 plazas.



La distribución de turistas por nacionalidades se iguala algo más en la provincia de Valencia, con un 59,7 % nacionales y un 40,3 % internacionales, mientras que se dispara a favor del turista residente en España en la provincia de Castellón, con un 92,5 %, frente al 7,5 % extranjero. En Valencia hay abiertos 25 hoteles de Hosbec con 5.501 plazas y en Castellón son 19, que ofrecen 5.461 plazas.

Las incógnitas del Imserso

Por otra parte, Hosbec consideró que aún "quedan muchas incógnitas por despejar" en la adjudicación provisional del programa Imserso, por lo que, en su opinión, "todavía es muy pronto para hacer una valoración".



En declaraciones a Efe, la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, calificó la adjudicación provisional de los lotes 1 y 2 (turismo peninsular e islas) y lote 3 (turismo cultural) como "un primer escalón superado" de lo que ve como "una larga carrera", hasta la puesta en marcha definitiva del programa.



Montes ha indicado que desde Hosbec van a estudiar "con detalle" las condiciones de adjudicación para aclarar incógnitas, como "saber qué es lo que va a ocurrir con el presupuesto" que el ganador de los lotes 1 y 2 no va a utilizar y que "se puede destinar a incrementar plazas, algo que es muy importante en la situación actual".



Se abre ahora un plazo de entre diez y quince días para poder presentar alegaciones, antes de que la adjudicación provisional se convierta en firme.



Según las estimaciones de Hosbec, los primeros clientes del Imserso no llegarían a los establecimientos hoteleros, "en el mejor de los casos y si no se produce ningún incidente que provoque otro retraso", hasta dentro de cinco o seis semanas, es decir, a mitad de noviembre.



Los hoteleros temen que, como ocurrió en la anterior adjudicación, alguno de los licitadores que no han resultado adjudicatarios pueda presentar recurso y paralizar la puesta en marcha del programa.



El Imserso ha adjudicado de forma provisional el programa de Turismo Social y está preparando los más de tres millones de comunicaciones dirigidas a sus beneficiarios, en las que se indicarán las fechas concretas en las que comenzará la comercialización de los viajes.

