‘42 Alicante’: la nueva fábrica de talento digital de la Generalitat y Fundación Telefónica

La Generalitat y Fundación Telefónica impulsarán a partir de 2027 un nuevo campus de formación tecnológica en Alicante que ofrecerá educación especializada y gratuita en competencias digitales para preparar a nuevos profesionales en las habilidades más demandadas por el mercado laboral, con formación en ámbitos como la inteligencia artificial, ciberseguridad, el desarrollo de software o la arquitectura de redes.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la directora general de la Fundación Telefónica, Isabel Salazar, han firmado en Madrid el protocolo de colaboración que permitirá poner en marcha en el antiguo edificio de Correos de Alicante una nueva sede del Proyecto 42 Fundación Telefónica para impulsar la empleabilidad en el sector tecnológico. Se trata de un proyecto largamente trabajado por el actual Consell ante los incumplimientos de las promesas de Ximo Puig (PSPV-PSOE) en 2020.

El jefe del Consell ha anunciado que la Generalitat destinará alrededor de 10,3 millones de euros durante los próximos cuatro años para garantizar tanto la implantación como el funcionamiento del campus 42 Alicante, que se convertirá en la quinta sede de Fundación Telefónica en España, tras las de Madrid, Barcelona, Urdúliz (Vizcaya) y Málaga.

Tras la firma del acuerdo, Pérez Llorca ha subrayado que la apertura de este campus, “uno de los más innovadores del mundo”, reforzará la apuesta de la Comunitat Valenciana “por la industria de tecnología avanzada”. El objetivo, según ha explicado, es dar respuesta a las necesidades del mercado laboral, dado que alrededor de la mitad de las empresas del sector digital encuentra hoy dificultades para cubrir perfiles especializados.

En este sentido, Pérez Llorca ha destacado la gratuidad de la propuesta, sin coste alguno para las personas matriculadas, que proporcionará competencias digitales y una salida laboral acorde a las necesidades del mercado: “Se trata de un modelo gratuito, accesible, que elimina barreras y que permite a cualquier persona, con independencia de su situación, acceder a una formación de calidad en el ámbito tecnológico”.

La consellera Marian Cano junto a Pérez Llorca y Salazar en el acto de Madrid. GVA

Por su parte, la directora general de Fundación Telefónica, Isabel Salazar, ha puesto en valor el papel del proyecto como motor de empleo tecnológico en las disciplinas que hoy definen el mercado laboral: "En la era de la inteligencia artificial, 42 es, sin duda alguna, un referente formativo para los perfiles tecnológicos del mañana. No formamos usuarios de tecnología, formamos a quienes la desarrollan: a los perfiles que van a diseñar, entrenar y proteger los sistemas de inteligencia artificial, ciberseguridad y software que va a necesitar la economía de la Comunitat Valenciana".

Precisamente, el jefe del Consell ha destacado el carácter diferencial de este campus de reconocido prestigio internacional, que incorpora una metodología pedagógica innovadora, basada en el aprendizaje práctico, la resolución de retos y la colaboración entre iguales.

“Estamos construyendo un modelo donde la formación y el empleo van de la mano, donde el crecimiento del empleo tecnológico encuentra el talento que necesita”, ha insistido el presidente, que ha destacado que la Comunitat Valenciana se consolida así como un "territorio de oportunidades” y uno de los “principales polos tecnológicos del sur de Europa”.

A su juicio, el nuevo campus de Fundación Telefónica constituye "una inversión de futuro", que contribuirá a generar empleo cualificado, reforzar la colaboración entre administraciones públicas, universidades, empresas y centros de investigación y acelerar el desarrollo económico y tecnológico de la Comunitat Valenciana.

“Queremos que cuando alguien piense en talento digital, piense en Alicante, que cuando una empresa busque innovación, mire a la Comunitat Valenciana y que nuestros jóvenes no tengan que irse para encontrar oportunidades en la economía digital porque esas oportunidades ya las tendrán en su casa”, ha señalado.

Antes de la firma del acuerdo, y acompañado por el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, y la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano, el presidente ha recorrido el campus 42 Madrid Fundación Telefónica, donde ha tenido la oportunidad de conversar con algunos de sus estudiantes y conocer de primera mano el funcionamiento de este innovador modelo educativo.

En la visita institucional han participado también el secretario autonómico de Innovación de la Generalitat, Eduardo Pascual; la directora adjunta a la Presidencia de Fundación Telefónica, Luisa Alli; el director del Territorio Este de Telefónica, José Manuel Casas, así como otros representantes de la compañía y de su fundación.

El protocolo establece la voluntad de ambas entidades de colaborar en el impulso de actividades formativas orientadas a acelerar la transformación digital de la sociedad mediante la apertura y consolidación de 42 Alicante. El objetivo pasa por poner en marcha la primera Piscina, el proceso de selección de 26 días de duración, durante la primera mitad del próximo año para que la actividad pueda comenzar cuanto antes.

El acuerdo contempla el desarrollo de un modelo educativo innovador orientado a la adquisición tanto de competencias digitales como de las habilidades transversales -innovación, pensamiento crítico, trabajo en equipo, etc., - que demanda el mercado laboral y al impulso de la empleabilidad en el sector tecnológico. Asimismo, favorecerá la inclusión social y la igualdad de oportunidades al eliminar las barreras económicas gracias al carácter gratuito de la formación.

La iniciativa estará abierta a personas de perfiles diversos, si bien prestará una atención especial a la población joven con el objetivo de facilitar su incorporación a las profesiones digitales del futuro.

Otro de los ejes estratégicos del proyecto será el fortalecimiento de la colaboración entre administraciones públicas, empresas, universidades, centros de investigación y sociedad civil para favorecer la transferencia de conocimiento y el desarrollo de iniciativas conjuntas.

Del mismo modo, el campus contribuirá a atraer y retener talento y a consolidar Alicante y la Comunitat Valenciana como un destino académico y profesional de referencia en innovación educativa y transformación digital.

Asimismo, las partes consideran que 42 Alicante Fundación Telefónica impulsará el desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana mediante el fomento del emprendimiento, la creación de empleo cualificado y la dinamización del tejido empresarial vinculado a las nuevas tecnologías.

El acuerdo tendrá una duración mínima de cuatro años, prorrogable por periodos anuales, e implicará la cesión de las plantas primera y segunda del antiguo edificio de Correos de Alicante, que en la actualidad alberga la sede de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.

Desde su fundación en París en 2013, 42 ha experimentado un gran crecimiento. Sus cifras globales oficiales reflejan el alcance de la que hoy es considerada la red de campus de programación gratuitos más grande del mundo, con 56 sedes activas distribuidas globalmente. La red tiene presencia en 32 países con más de 21.000 estudiantes.