Toni Sánchez, nuevo presidente de AlicanTec: "No tiene sentido plantear una competencia con Valencia o Málaga"

"Hay que intentar que ese sector de pyme y micropyme crezca y que escale", razona Toni Sánchez sobre el panorama empresarial en Alicante. El nuevo presidente de AlicanTec, la asociación que promociona la tecnología, cree que para conseguir ese objetivo hay que "buscar la complementariedad de provincias, no tiene sentido que planteemos una competencia con Valencia o Málaga". Y con herramientas como la inteligencia artificial se puede conseguir por su capacidad transversal para aplicarse a muchos sectores ya implantados en el territorio.

Sánchez toma ahora el relevo de la investigadora en oncología Aurelia Bustos, que pasará a ser vicepresidenta. La idea es trabajar juntos y reforzar el perfil de relaciones asociativo "para los tiempos interesantes y convulsos que nos vienen". Y no quiere lanzar un mensaje pesimista, puntualiza, "el tiempo que viene va a ser difícil, pero no significa que no haya oportunidades".

El papel de este ingeniero de telecomunicaciones con una experiencia de 24 años es apoyar esta idea: "Demostrar que debemos estar como provincia y como capital a la altura del relato". Y ese mensaje es el que tanto desde la Administración como desde las asociaciones de empresas privadas se repite en los últimos años. "Decimos que queremos ser la capital tecnológica de la digitalización y la provincia donde se avance más allá de los sectores productivos en los que estamos totalmente focalizados", recuerda sobre estas expectativas.

Esas palabras pueden ser realidad si se aplica porque "el sector de la innovación y la digitalización es una oportunidad, hay muchas necesidades de empleo", recalca. Y se detiene para hacer referencia a un titular reciente que señala que hay 120 000 empleos por cubrir en este sector, un 70 % más que hace un año.

El otro factor que apunta es que hay que ser consciente de dos cosas. Por un lado, "cuando transmitimos mensajes, transmitimos deseos, no realidades". Por otro, en la provincia de Alicante ya hay "personas que son referente en Europa y quizás mundial" en estas materias, como por ejemplo "el fundador de AlicanTec y presidente de honor, Andrés Pedreño, o Nuria Oliver".

Y una de las propuestas que tiene en su plan estratégico que van a redactar es sumar. "Lo que no queremos es fomentar la duplicidad de actividades que tengan otro tipo de estamentos dentro del tejido asociativo y hasta el sector público en la Comunidad Valenciana. Lo que vamos a buscar es una coordinación de actividades para pasar de sumar a multiplicar".

Esa voluntad la subraya porque "mi opinión personal es que el espíritu alicantino y el español es muy dado a no valorar las iniciativas y el esfuerzo que se hacen de las asociaciones". Por eso lamenta que "siempre está el criticar sin profundizar en el esfuerzo de esas acciones y sin aportar".

Ese razonamiento es por el que valora una estrategia global en la que se tenga una perspectiva más amplia en la que no ve sentido a esa competencia territorial que indicaba. "Una cosa es estar en el mercado porque todos los territorios compiten por la atracción de empleo turismo o crecimiento de economía. Eso no significa que esas iniciativas no sean compatibles en ciertos sectores especializados".

Eso es lo que cree que se puede hacer sumando capacidades como el sector salud en Valencia, u otros sectores como la ciberseguridad en Málaga. Y Alicante puede aportar ahí la inteligencia artificial. "Una idea fuerza, que sea sencilla y fácil de entender para ilusionar y unir, pero que no es un sector exclusivo", apunta.

A favor, además, está la intención de que la inteligencia artificial "se pudiera aplicar a diferentes sectores productivos en la provincia". Y el primer ejemplo con el que lo relaciona es con el turismo inteligente, un campo en el que "hay mucho por recorrer para atraer a las nuevas generaciones, que van a realizar su experiencia turística o de destino en otros parámetros a los que estamos acostumbrados porque están más acostumbrados a metaversos, ludificación, van a buscar otra tipo de experiencia".

En esa visión de futuro que plantea Sánchez es clave la sostenibilidad. En particular porque "un territorio que no sea sostenible, si no beneficia al ciudadano y no se ve, es contraproducente". A lo que puntualiza que "no me refiero solo a la medioambiental, que es importante como el agua, energía y residuos, también hay que pensar en otras sostenibilidades".

