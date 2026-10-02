El presidente de CEV Alicante reclama conexiones ferroviarias a la altura del potencial económico de la provincia

La mesa redonda “El Corredor Mediterráneo: realidad y futuro”, celebrada en el marco del Día Regional del Empresario y la Empresaria, organizado por la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM). CEV

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana en Alicante (CEV), César Quintanilla, han reclamado hoy en Murcia acelerar la puesta en servicio del Corredor Mediterráneo y garantizar su continuidad desde Algeciras hasta la frontera francesa para que las inversiones realizadas se traduzcan cuanto antes en una infraestructura realmente operativa para las empresas.

Quintanilla, en una mesa redonda celebrada en el marco del Día Regional del Empresario y la Empresaria, organizado por la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), ha advertido de que el principal reto ya no es únicamente seguir ejecutando obras, sino conseguir que el Corredor funcione como una infraestructura completa. Aunque actualmente aproximadamente el 84% se encuentra en obras, solo el 36% está en servicio, por lo que ha pedido centrar la nueva etapa en garantizar la operatividad y continuidad de todo el trazado.

"Una infraestructura lineal no funciona al ritmo de su mejor tramo, sino muchas veces al de su peor cuello de botella", ha señalado. Por ello, ha insistido en que el Corredor Mediterráneo debe contemplarse como "una única infraestructura desde Algeciras hasta la frontera francesa y no como una suma de actuaciones provinciales o autonómicas".

El presidente de CEV Alicante ha defendido que disponer de una conexión ferroviaria plenamente competitiva permitiría reducir tiempos y costes logísticos, mejorar la fiabilidad de las cadenas de suministro y reforzar la capacidad de la Comunitat Valenciana para atraer nuevas inversiones. Una necesidad especialmente relevante para una economía con una fuerte vocación exportadora, grandes áreas industriales y logísticas y un sistema portuario estratégico.

Además, ha subrayado que el Corredor ya no debe entenderse únicamente como una infraestructura necesaria para favorecer el crecimiento futuro. "Lo necesitamos también para gestionar el crecimiento que ya se está produciendo. La economía ya funciona como un corredor; falta que lo haga la infraestructura", ha afirmado, en referencia a las nuevas inversiones industriales, la ampliación de las plataformas logísticas y portuarias y la creciente internacionalización de las cadenas de suministro.

Infraestructuras para Alicante

Respecto a la situación concreta de la provincia de Alicante, César Quintanilla, ha advertido de la distancia que todavía existe entre la potencia de su tejido productivo y sus conexiones ferroviarias.

"No estamos reclamando una infraestructura a la espera de que algún día aparezca la demanda. La demanda ya está aquí", ha afirmado. El presidente de CEV Alicante ha recordado que la provincia exportó el pasado año más de 7.365 millones de euros, con un superávit comercial superior a 1.176 millones, mientras que el Puerto de Alicante había movido hasta agosto más de 2,2 millones de toneladas, un 23% más que un año antes. El tráfico de contenedores creció un 32% y las exportaciones canalizadas por el puerto cerca de un 39%.

Frente a estas cifras, Quintanilla ha señalado que importantes áreas industriales de Elche, el Vinalopó, l’Alcoià o la Foia de Castalla y sectores como el calzado, el agroalimentario, el mármol, el plástico, el juguete o los componentes todavía carecen de las conexiones ferroviarias necesarias para explotar plenamente su potencial internacional.

Entre las actuaciones prioritarias ha situado la incorporación del eje La Encina-Alicante al ancho estándar europeo. También ha reclamado la conexión ferroviaria competitiva del Puerto de Alicante con la red, precisamente cuando la instalación portuaria prevé movilizar 241 millones de euros de inversión pública y privada entre 2026 y 2030. Corredor Mediterráneo

A ello ha sumado la necesidad de resolver la conexión ferroviaria con el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, que entre enero y agosto superó los 14,7 millones de pasajeros, casi un 10% más que un año antes, y continúa sin acceso ferroviario.

"Lo que necesitamos es dejar de tener grandes activos económicos funcionando unos al lado de otros y empezar a tener un auténtico sistema logístico conectado. Un sistema que permitiría reducir costes, ampliar mercados, reforzar las exportaciones y mejorar la capacidad de Alicante para captar inversiones", ha defendido Quintanilla.