Elda acoge la gala de los VIII Premios UEPAL: "Alicante debe aspirar a un mayor crecimiento económico"

La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) celebra este viernes 18 de septiembre su octava gala de premios en la Finca Lacy de Elda.

El encuentro ha servido para distinguir trayectorias empresariales y, al mismo tiempo, exigir soluciones técnicas a la infrafinanciación y al déficit de infraestructuras que lastran el crecimiento económico de la provincia.

Durante la gala, UEPAL reconoció la labor de diversas entidades y profesionales. El premio a la Trayectoria Empresarial recayó en Miguel Baena. El galardón al fomento de la incorporación y participación activa de la mujer en órganos de gobierno empresariales fue para CECAP, la Asociación Empresarial de Centros de Formación, Investigación y Desarrollo de la provincia de Alicante.

El premio al fomento de la formación se otorgó al Colegio de Topografía y Geomática de Alicante. El de fomento de la vertebración de la provincia, al CRDOP Vinos Alicante. Y el de fomento de la economía local, a la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y la Comunidad Valenciana (ACGCBCV).

Brecha de inversión

El presidente de UEPAL, César Quintanilla, ha centrado su discurso en la brecha de inversión que afecta a la provincia de Alicante y expuso varios indicadores técnicos.

La inversión estatal media por habitante en la provincia se sitúa en 754 euros, frente a los 1.634 euros de media nacional. Alicante ocupa el puesto 51 de 52 en el ranking de inversión estatal. La renta per cápita provincial representa el 64% de la media española, lo que coloca a la provincia en el puesto 45 de 52 por renta per cápita. El absentismo laboral a nivel nacional afecta a 1,2 millones de trabajadores diarios.

"Alicante debe aspirar a una mayor calidad de su crecimiento económico", ha declarado Quintanilla.

Quintanilla ha aprovechado para reclamar la implementación efectiva de un Plan Vertido Cero para todas las comarcas alicantinas y advirtió contra el riesgo de que este proyecto se convierta en un “Plan Inversión Cero” por inacción administrativa.

Asimismo, exigió soluciones hídricas definitivas y recordó que el decálogo de infraestructuras prioritarias de la provincia, redactado hace casi una década, sigue plenamente vigente ante la falta de ejecución de las obras previstas.

Estrategia industrial

Por su parte, el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha detallado las líneas estratégicas para fortalecer el tejido industrial de la comarca. En este sentido, ha anunciado que el Ayuntamiento tramita actualmente un proyecto estratégico para ampliar el polígono industrial local y facilitar el crecimiento del sector productivo.

Alfaro vinculó estas necesidades con la reciente visita del ministro de Industria a la ciudad, durante la cual se trasladaron directamente las demandas del sector del calzado y de asociaciones como AVECAL.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro. Laurine Maurice

En materia de comunicaciones, el alcalde enumeró como prioridades técnicas la ampliación de la autovía A-31, la ejecución del Corredor Mediterráneo y el desdoblamiento de la Ronda Sur que conecta Elda y Monóvar.

Respecto al mercado laboral, Alfaro ha aprovechado para señalar que en la provincia hay cerca de 20.000 puestos de trabajo vacantes por falta de perfiles especializados. En este sentido, ha pedido a las administraciones que no reduzcan la velocidad en el desarrollo de la Formación Profesional, con el objetivo de adecuar la oferta educativa a la demanda técnica de las empresas.