La Generalitat inyecta 18,4 millones en 320 pymes industriales de Alicante para blindar más de 10.000 empleos

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha aprobado una partida de 18,4 millones de euros para 320 pequeñas y medianas empresas del sector industrial en la provincia de Alicante.

Con esta inversión pública se espera movilizar hasta 65,5 millones de euros en iniciativas privadas, lo que permitirá consolidar 10.438 puestos de trabajo y generar otros 384 nuevos.

Las ayudas, convocadas bajo el programa Inpyme 2026, cuentan con un presupuesto global de 49,3 millones para toda la Comunitat Valenciana, la cifra más alta registrada hasta la fecha en el marco de la Estrategia de Reindustrialización 2024-2028.

Sectores y territorio

Los fondos llegan a 61 municipios alicantinos y refuerzan sectores tradicionales con fuerte peso económico: textil, cuero y calzado, plástico, juguete y metalmecánico.

Los municipios que más se benefician son: Ibi, con 2,9 millones para 44 pymes; Elche con 1,9 millones para 38 empresas; Banyeres de Mariola con 1,2 millones para 18 pymes y Alicante capital con 997.633 euros para 15 pymes. Asimismo, Alcoy, Biar, Castalla y Crevillent figuran también entre los principales receptores.

Lucha contra la despoblación

Una parte de las ayudas se dirige específicamente a localidades en riesgo de pérdida de población: l’Atzúbia, Beniarrés, Benimarfull, Hondón de las Nieves, Gaianes y Ràfol de Almúnia. En total, 10 pymes de estas zonas recibirán 584.771 euros para mejorar su competitividad y asegurar la continuidad de la actividad industrial.

La consellera Marián Cano ha subrayado que estas subvenciones “contribuirán a fijar población y a garantizar la continuidad de la actividad económica en zonas donde la industria es un elemento clave para generar empleo”.

Qué pueden financiar las pymes

Cada proyecto puede recibir hasta 200.000 euros para acciones como la creación de nuevos establecimientos industriales y la ampliación o modernización de instalaciones.

También podrán emplear este dinero para la diversificación de la producción o los cambios esenciales en los procesos productivos, incluyendo maquinaria más eficiente y sostenible.

Según el Govern, el objetivo es “impulsar una transformación industrial que refuerza la eficiencia, la innovación y la capacidad de crecimiento de las pymes alicantinas”.