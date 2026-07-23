La Universidad de Alicante y Veolia refuerzan su alianza para avanzar en accesibilidad cultural

La Universidad de Alicante (UA) y Veolia en la Comunitat Valenciana han renovado su acuerdo de colaboración con el objetivo de seguir promoviendo la accesibilidad en la programación cultural y académica de la institución. El acto de firma se celebró el pasado miércoles en el despacho rectoral del campus de San Vicente del Raspeig y contempla una inversión anual de 12.000 euros destinada al desarrollo de estas iniciativas.

El acuerdo, suscrito por la rectora Amparo Navarro y el director territorial de Veolia, Jordi Azorín, consolida una línea de trabajo centrada en la eliminación de barreras físicas y comunicativas en los espacios culturales universitarios, así como en la creación de propuestas inclusivas dirigidas a personas con diversidad funcional o intelectual. En el acto también participaron representantes institucionales de ambas entidades, entre ellos Juan Llopis y Catalina Iliescu por parte de la UA, y Martín Sanz por parte de Veolia.

Entre las actuaciones previstas destaca la mejora de la accesibilidad en instalaciones como el Museo de la Universidad de Alicante (MUA), el paraninfo y otros espacios del campus. Asimismo, se incorporarán recursos que faciliten el acceso universal a la programación cultural, como servicios de interpretación en lengua de signos, subtitulado en espectáculos teatrales y otras herramientas adaptadas.

La rectora ha subrayado el valor social del convenio, destacando que permite desarrollar acciones “que tienen un impacto directo en las personas y en su acceso a la cultura en igualdad de condiciones”. Además, ha agradecido la implicación de Veolia, señalando que esta colaboración contribuye a reforzar los valores de inclusión y compromiso social de la universidad.

Por su parte, Jordi Azorín ha reafirmado la apuesta de la compañía por la educación, la cultura y el talento, y ha puesto en valor la importancia de impulsar conjuntamente iniciativas que garanticen el acceso universal a los espacios y actividades culturales. En este sentido, ha destacado el papel de alianzas como esta para avanzar en sostenibilidad y acción social.

Este nuevo acuerdo da continuidad a más de cinco años de trabajo conjunto en materia de accesibilidad. Entre las mejoras implementadas en este periodo figuran la instalación de sistemas de transmisión FM para personas con discapacidad auditiva en el paraninfo, la incorporación de mobiliario adaptado en el MUA y la elaboración de materiales accesibles como lectura fácil y pictogramas. También se han ampliado los contenidos en inglés y alemán mediante códigos QR.

A estas iniciativas se suman otras como la renovación de la señalética accesible con braille y tecnología NFC, el desarrollo de experiencias multisensoriales y recursos táctiles, así como la inclusión de servicios de interpretación en lengua de signos y acciones de sensibilización.

Durante el último año, las actuaciones se han centrado especialmente en la accesibilidad lingüística, mediante sistemas de interpretación simultánea por infrarrojos, y en la adaptación museística, con la instalación de vitrinas y soportes accesibles para personas usuarias de silla de ruedas.

Con esta renovación, la Universidad de Alicante y Veolia consolidan su compromiso conjunto con una cultura más inclusiva, apostando por entornos y actividades cada vez más abiertos y accesibles para toda la ciudadanía.