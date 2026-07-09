Carlos Baño es reelegido como presidente de la Cámara de Comercio con el reto de hacerla "útil, abierta y cercana"

Carlos Baño es reelegido presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante para el mandato 2026-2030 con el objetivo de crear "una institución útil, abierta y cercana"

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano, ha participado en una sesión en la que también ha quedado elegido el nuevo Comité Ejecutivo de la institución.

Con esta sesión, presidida por el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, culmina el proceso electoral cameral y se inicia una nueva etapa orientada a "seguir impulsando la competitividad de las empresas, la internacionalización, la innovación, la formación y la colaboración público-privada", sostienen desde la Cámara.

El presidente ha continuado diciendo han reforzado la formación, a la que describe como su "principal seña de identidad; apoyado la internacionalización, la innovación y el emprendimiento; impulsando espacios de encuentro empresarial; generando oportunidades para los jóvenes y estando al lado de quienes más lo necesitaban".

Baño ha destacado que "cuando iniciamos el mandato, la Cámara contaba con un presupuesto de 3,7 millones de euros. Hoy cerramos el ejercicio con cerca de 12 millones de euros y con resultados positivos. No es solamente una cifra. Es la demostración de que hemos multiplicado nuestra capacidad para ayudar a las empresas, atraer recursos y poner en marcha nuevos proyectos".

El presidente ha continuado diciendo que "se han conseguido captar cerca de siete millones de euros de fondos europeos que, de otra manera, habrían ido a otros territorios; se han desarrollado más de 630 acciones formativas y más de 9.500 personas han pasado por nuestras aulas; más de 35.000 personas se han beneficiado de alguno de los programas y actividades impulsados por la Cámara; y se han firmado 37 convenios con ayuntamientos".

En este sentido, Carlos Baño ha afirmado que "hoy la Cámara está mucho más cerca de las empresas y presente en toda la provincia trabajando junto a los municipios”.

El presidente de la entidad cameral ha mencionado los principales logros del anterior mandato: el Campus Cámara CEU, una apuesta decidida por la formación, el talento y la conexión entre universidad y empresa, o la Cámara como sede universitaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Alicante para la impartición del Grado Universitario en Business Intelligence, una titulación alineada con las necesidades reales de empresas y orientada a atraer y retener el talento.

Así como el Cámara Business Club, un espacio de encuentro donde reflexionar sobre los grandes retos de la economía alicantina; Alicante Gastronómica Solidaria, demostrando el compromiso social de los empresarios de la provincia; y la feria Alicante Gastronómica, un evento que se ha consolidado como un revulsivo del sector debido al gran impacto internacional que generan la excelencia de sus contenidos.

El nuevo Pleno, integrado por 60 representantes de empresas y organizaciones empresariales de la provincia, constituye el máximo órgano de gobierno de Cámara Alicante. Su composición refleja la diversidad y el peso del tejido empresarial de la provincia de Alicante, con presencia de compañías referentes de sectores como la industria, la logística, la alimentación, el comercio, la construcción, la banca, la innovación, el turismo, la salud y los servicios, junto a representantes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

El nuevo Comité Ejecutivo queda integrado por:

Presidente: Carlos Baño Marhuenda (TESCOMA RETAIL ESPAÑA, S.L.)

Vicepresidente primero: Jesús Navarro Alberola (JESÚS NAVARRO, S.A.)

Vicepresidenta segunda: Eva Miñano Gómez (HERMISAN, S.A.)

Tesorero: Rafel Hierro Martín (JUGUETES INDUSTRIALES, S.A.U.)

Vocales: Silvia Castelló Such (NOU MANOLÍN, S.A.), Fidel García Soriano (STUDIO ILANA, S.L.), Vicente Pastor Pérez (AVECAL), César Quintanilla Ripoll (LABORATORIOS QPHARMA, S.L.) y Mª José Rocamora Cañizares (MARIOLA URBANA, S.L.)