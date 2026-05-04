IFA se convierte en el epicentro del vehículo industrial con la llegada de Expovans & Trucks 2026

El recinto de IFA - Fira Alacant se prepara para convertirse, del 8 al 10 de mayo, en el epicentro nacional del vehículo de trabajo. La tercera edición de Expovans & Trucks, el Salón del Vehículo Industrial, Comercial y Maquinaria de Construcción y Obra Pública, llega en un momento clave para el sector, consolidado como una herramienta imprescindible para los profesionales de la logística, el transporte y la edificación.

Lo que comenzó como un certamen especializado ha crecido hasta ocupar una superficie superior a los 22.000 metros cuadrados. En este espacio, más de 40 empresas líderes presentarán no solo vehículos, sino soluciones integrales. El perfil del asistente es amplio: desde el autónomo que busca renovar su furgoneta de reparto, hasta grandes pymes y empresas de excavaciones, servicios municipales o compañías de renting que necesitan actualizar su maquinaria pesada.

Los asistentes podrán descubrir de primera mano las últimas innovaciones en eficiencia operativa y optimización de flotas, con un enfoque especial en la tecnología aplicada para reducir costes y mejorar la sostenibilidad de los vehículos industriales.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha querido destacar a través de una nota el valor estratégico de la cita: "Este certamen refleja el dinamismo del tejido empresarial de nuestra provincia. Refuerza el papel de IFA como un espacio fundamental para impulsar la actividad económica y el networking entre empresas".

Alejandro Morant, director general de IFA - Fira Alacant, señala en la misma línea la madurez que ha alcanzado el salón en apenas tres años: "Expovans & Trucks se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible. Aquí las empresas no solo muestran producto, sino que generan oportunidades reales de negocio y colaboración que perduran más allá de la feria".

La feria está diseñada para facilitar la toma de contacto profesional y el cierre de operaciones comerciales en un entorno especializado. Para ello se basan en dos puntales: innovación y tendencias junto a redes.

En la primera se centran en la exposición de las últimas novedades en maquinaria de obra pública y soluciones del sector auxiliar. Esta da pie a la segunda, la generación de espacios dedicados a establecer contactos entre proveedores y clientes finales.

El acceso para los profesionales se puede realizar a través de las acreditaciones que ya están disponibles en la web oficial de IFA - Fira Alacant, aunque también se habilitará la venta en taquilla durante los días del evento.

Los horarios detallados son viernes 8 y sábado 9 de mayo de 10:00 a 20:00 horas. Y el domingo 10 de 10:00 a 15:00 horas.