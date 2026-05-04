La última edición de la feria Expovans and Trucks en IFA.

La última edición de la feria Expovans and Trucks en IFA.

Empresas

IFA se convierte en el epicentro del vehículo industrial con la llegada de Expovans & Trucks 2026

Más de 40 empresas y 22.000 metros cuadrados de exposición convertirán a Fira Alacant en el punto de encuentro estratégico para el transporte y la construcción del 8 al 10 de mayo.

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Alicante
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El recinto de IFA - Fira Alacant se prepara para convertirse, del 8 al 10 de mayo, en el epicentro nacional del vehículo de trabajo. La tercera edición de Expovans & Trucks, el Salón del Vehículo Industrial, Comercial y Maquinaria de Construcción y Obra Pública, llega en un momento clave para el sector, consolidado como una herramienta imprescindible para los profesionales de la logística, el transporte y la edificación.

Lo que comenzó como un certamen especializado ha crecido hasta ocupar una superficie superior a los 22.000 metros cuadrados. En este espacio, más de 40 empresas líderes presentarán no solo vehículos, sino soluciones integrales. El perfil del asistente es amplio: desde el autónomo que busca renovar su furgoneta de reparto, hasta grandes pymes y empresas de excavaciones, servicios municipales o compañías de renting que necesitan actualizar su maquinaria pesada.

Los asistentes podrán descubrir de primera mano las últimas innovaciones en eficiencia operativa y optimización de flotas, con un enfoque especial en la tecnología aplicada para reducir costes y mejorar la sostenibilidad de los vehículos industriales.

Vehículos expuestos en Firauto.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha querido destacar a través de una nota el valor estratégico de la cita: "Este certamen refleja el dinamismo del tejido empresarial de nuestra provincia. Refuerza el papel de IFA como un espacio fundamental para impulsar la actividad económica y el networking entre empresas".

Alejandro Morant, director general de IFA - Fira Alacant, señala en la misma línea la madurez que ha alcanzado el salón en apenas tres años: "Expovans & Trucks se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible. Aquí las empresas no solo muestran producto, sino que generan oportunidades reales de negocio y colaboración que perduran más allá de la feria".

La feria está diseñada para facilitar la toma de contacto profesional y el cierre de operaciones comerciales en un entorno especializado. Para ello se basan en dos puntales: innovación y tendencias junto a redes.

Una edición anterior de Expovans & Trucks en IFA-Fira Alacant.

En la primera se centran en la exposición de las últimas novedades en maquinaria de obra pública y soluciones del sector auxiliar. Esta da pie a la segunda, la generación de espacios dedicados a establecer contactos entre proveedores y clientes finales.

El acceso para los profesionales se puede realizar a través de las acreditaciones que ya están disponibles en la web oficial de IFA - Fira Alacant, aunque también se habilitará la venta en taquilla durante los días del evento.

Los horarios detallados son viernes 8 y sábado 9 de mayo de 10:00 a 20:00 horas. Y el domingo 10 de 10:00 a 15:00 horas.