La Cámara de Alicante impulsa la conexión entre empresa y educación con el programa 'La Cámara en tu aula'

La Cámara de Comercio de Alicante refuerza su apuesta por la formación y la empleabilidad juvenil con el lanzamiento de ‘La Cámara en tu aula’, un proyecto destinado a acercar el entorno empresarial a los centros educativos de la provincia.

La iniciativa busca que los estudiantes conozcan de primera mano cómo funcionan las empresas, qué competencias son más demandadas y qué oportunidades laborales ofrece el territorio alicantino.

El programa arrancó el pasado 12 de febrero con la participación de un ciclo formativo del IES Doctor Balmis y ya tiene planificadas 43 visitas a institutos y centros de FP de municipios como Alicante, Benidorm, San Vicente, San Juan, Elche, Muchamiel, La Nucía, Elda o La Vila Joiosa.

Durante las sesiones, el alumnado participa en encuentros dinámicos donde descubre ejemplos reales del día a día empresarial, accede a información sobre las habilidades más valoradas en el mercado laboral y conoce los recursos que la Cámara pone a disposición de los jóvenes emprendedores.

Educación y empresa

‘La Cámara en tu aula’ responde a la necesidad de reducir la distancia entre el sistema educativo y el tejido empresarial, abordando cuestiones como los perfiles más demandados, las claves para destacar en un proceso de selección o las vías de apoyo al emprendimiento existentes en la provincia.

Además de formar, el programa aspira a inspirar. Su objetivo es despertar vocaciones empresariales, fomentar la iniciativa y reforzar la empleabilidad, consolidando un espacio de colaboración donde educación, talento y empresa crezcan juntos bajo la misma mirada de futuro.