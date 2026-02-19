Letizia visita la prestigiosa firma Pedro García de Elda, una de sus favoritas: 100 años de artesanía, elegancia y lujo

La reina Letizia ha visitado este jueves Elda para conocer de primera mano la sede de la prestigiosa firma de calzado Pedro García, una de sus favoritas del panorama nacional, con motivo de la celebración de su centenario.

La reina ha sido recibida en la factoría, situada en el Polígono Industrial Campo Alto, por los responsables de la marca y autoridades autonómicas y municipales y ha hecho un extenso recorrido por sus instalaciones en el que ha podido conocer cómo se hacen los modelos de la lujosa firma desde cero.

Durante las más de dos horas de visita, la reina ha conocido al centenar de artesanos de la firma y ha pasado por cada una de las secciones de la fábrica, desde el almacén de pieles hasta la sala de diseño y pruebas, pasando por todas las fases de la cadena de producción.

Desde Pedro García aseguran que Letizia es una de sus clientas más importantes desde hace años y que ha sido iniciativa de la propia reina, quien entregó a la marca el Premio Nacional de la Moda a la industria del calzado en 2020, visitar las instalaciones en vez de organizar un acto en Madrid.

En su visita a Elda, la reina ha lucido unas botas de la propia firma, concretamente el modelo Xantia de piel de curtición vegetal, la más antigua del mundo, de la temporada invierno 2026, valoradas en más de 500 euros. Los precios de los modelos de Pedro García oscilan entre los 295 y los 700 euros.

Letizia con una de las trabajadoras de la fábrica. Iván Villarejo

Emilio Fuester, product manager de la marca, ha señalado que se trata de una piel que se curte "con los taninos de los árboles sin utilizar mucha agua, lo que la hace muy tersa y con una estructura espectacular".

Pero no solo calza sus botas, la reina ha sido fiel clienta de los tacones de la marca hasta que desarrolló neuroma de Morton, una dolorosa afección en el pie izquierdo que hace que desde hace alrededor de cuatro años haya cambiado su estilo por las botas y sandalias de Pedro García.

Ahora sus modelos favoritos de la firma son las sandalias planas con madreperla tallada en Filipinas para ir "elegante y cómoda", han apuntado desde la compañía.

Foto de familia de empleados y responsables de la firma Pedro García y la reina Letizia. Iván Villarejo

Así, Letizia ha estado muy interesada en el meticuloso proceso de producción artesanal de los ejemplares y en la variedad y cantidad de pieles de primera categoría con las que trabaja la marca eldense.

Especialmente, se ha interesado por las pieles de churra y merina de origen español y que son traídas a Elda tras ser trabajadas en una fábrica de Valencia.

Desde Pedro García han resaltado que tener a la reina como una de sus clientas es un orgullo que eleva la marca.

La reina contempla varios modelos de sandalias de Pedro García. Iván Villarejo

Más de un centenar de personas se han acercado a las puertas de la fábrica para ver de cerca a la reina, que al final del recorrido ha saludado calurosamente a los eldenses que han esperado pacientemente su salida.

Esta ha sido la primera vez que la actual reina viaja a la ciudad, ya que la anterior visita de un miembro de la Casa Real a Elda se produjo el 3 de diciembre de 1976, cuando los entonces reyes de España, Juan Carlos y Sofía, realizaron un recorrido por el centro de la ciudad y visitaron el Ayuntamiento.

Firma centenaria

La historia de esta emblemática empresa arranca en 1925, año en el que Pedro García funda su primer taller de calzado en los bajos de su vivienda familiar.

En la actualidad, los hermanos Mila y Pedro García están al frente de la tercera generación que dirige esta empresa familiar de zapateros.

La reina Letizia posa con los responsables de la firma y autoridades autonómicas y municipales, entre ellos el president de la Generalitat, Juanfran Pérez-Llorca y el alcalde de Elda, Rubén Alfaro. Iván Villarejo

Mila ejerce el cargo de CEO y Pedro es el director creativo de la marca. Tomaron el relevo de su padre, quien también se llamaba Pedro García, como el abuelo.

Hoy en día, la empresa cuenta con más de 120 empleados y está presente en 48 países, siendo una de las firmas de calzado femenino más prestigiosas del mundo.