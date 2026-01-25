Fernando, empresario formado en la UA: "Me da vergüenza sacar el McLaren por la envidia española"

"Hace cinco años cuando estaba en Alicante visualizaba un BMW M4 y ahora vamos en McLaren". Así resume Fernando Hernández su éxito que le ha llevado a ser CEO de una consultora tecnológica que fundó tras estudiar en la Universidad de Alicante.

Aszendit, una consultora tecnológica que trabaja con empresas del IBEX 35 y que ahora busca expandirse a nivel internacional, tiene como directivo al conocido como 'CEO de TikTok' por su forma de expresarse y por mostrar sin filtros el día a día de su trabajo.

Formado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Alicante, Hernández creó su compañía con solo 25 años, desde un piso compartido y con una inversión inicial de 3.000 euros, tras completar un máster en Management.

Hoy dirige una empresa con más de 160 empleados, oficinas en Madrid y Barcelona y una facturación que, según él mismo afirma, alcanza el millón de euros al mes.

Gracias a este crecimiento, ha podido comprarse un McLaren que ya es famoso en redes sociales por los vídeos que le dedica el emprendedor.

"Que no te vendan la puta moto. Esto es trabajo, dedicación, dejarme la piel media vida", afirma en una de sus grabaciones.

"Esto no es mi éxito. Éxito es mi equipo, mi empresa, mi gente, mi entorno", asegura haciendo referencia al deportivo.

"Me da vergüenza sacarlo. Aquí, si eres empresario, eres culpable hasta que se demuestre lo contrario", afirma.

"En Estados Unidos te dicen 'puto amo'. Aquí dicen 'vende droga'. A veces me da vergüenza sacarlo pero es que esto me lo he currado más que nadie", declara en referencia a la "mentalidad de la envidia" de España.

"Yo amo España, pero emprender en este país es una mierda", sostiene, denunciando trabas administrativas, presión fiscal y una mentalidad que, a su juicio, castiga al que destaca.

El crecimiento de Aszendit se apoya en una metodología comercial llamada cool calling, una evolución del tradicional cold calling basada en llamadas estratégicas y altamente cualificadas para captar clientes de gran tamaño.

"Si controlas la venta, eso es lo que importa", resume, el conocido empresario que se ha propuesto "revolucionar el emprendimiento en España".