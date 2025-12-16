Las dos empresas alicantinas que están entre las 100 mejores startups de España gracias a su innovación con algas e IA

Las empresas alicantinas del Parque Científico de Alicante (PCA) Golden Owl y Mediterranean Algae han sido incluidas en el listado de las 100 mejores startups de España en 2025 elaborado por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) por su innovación en inteligencia artificial y soluciones con algas.

El listado, presentado por APTE el 16 de diciembre, recoge a las 100 startups más destacadas del año ubicadas en 43 parques científicos y tecnológicos repartidos en 15 comunidades autónomas.

El PCA ha celebrado la inclusión de las compañías y ha señalado que "este reconocimiento sitúa nuevamente al PCA como un entorno estratégico para el impulso de proyectos empresariales de alto valor tecnológico y científico".

La selección refleja el liderazgo de las tecnologías digitales, junto con el peso creciente de sectores como la salud, la biotecnología, la sostenibilidad y la energía.

Mediterranean Algae es una startup especializada en biotecnología azul que desarrolla soluciones basadas en macroalgas mediterráneas para aplicaciones industriales y medioambientales.

La empresa trabaja en la creación de ingredientes activos sostenibles para sectores como la cosmética, la nutrición y la salud animal, así como en tecnologías avanzadas de biorremediación marina para el tratamiento de aguas en entornos costeros y portuarios. Su enfoque combina ciencia, economía circular y sostenibilidad, con desarrollos propios reconocidos a nivel europeo por su innovación y su impacto ambiental positivo.

Por su parte, Golden Owl es una empresa tecnológica que ha desarrollado una innovadora plataforma de Intelligence-as-a-Service basada en inteligencia artificial, capaz de replicar investigaciones avanzadas de inteligencia mediante la recopilación y análisis de grandes volúmenes de datos procedentes de múltiples fuentes abiertas, profundas y no indexadas.

Ana Beik, CEO de Golden Owl junto a María Jesús Pastor (UA) y Esteban Pelayo (PCA) en el momento de la vinculación al PCA. PCA

Su solución permite a organizaciones anticipar riesgos, detectar oportunidades y tomar decisiones estratégicas con información en tiempo real, aportando una ventaja competitiva en entornos empresariales complejos y cambiantes.

El listado de APTE también pone de relieve el impacto de programas de apoyo al emprendimiento como APTENISA, en el que participa el PCA bajo el programa propio de emprendimiento de la Universidad de Alicante UA: emprende, así como el avance en diversidad, con un elevado número de startups que cuentan con mujeres en puestos directivos.

Además, APTE ha habilitado un espacio específico en su web para dar visibilidad a estas empresas y facilitar su conexión con potenciales entidades inversoras interesadas en proyectos de alto crecimiento.

El gerente del Parque Científico de Alicante, Esteban Pelayo, ha destacado que la presencia de Golden Owl y Mediterranean Algae entre las 100 mejores startups de APTE es "un reconocimiento al talento, la capacidad innovadora y el esfuerzo constante de las empresas que forman parte del ecosistema del PCA".

Pelayo ha subrayado además que "estos resultados refuerzan el papel del PCA como un espacio donde la ciencia, la tecnología y el emprendimiento se transforman en soluciones reales con impacto económico, social y medioambiental".