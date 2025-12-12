Las Cámaras de la Comunitat y la delegación de la Cámara de España impulsan su presencia en la UE desde Bruselas

El Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, junto con la Delegación ante la Unión Europea de la Cámara de Comercio de España, celebró los días 9 y 10 de diciembre el programa “De Valencia a Europa: Mujeres que Conectan”, una iniciativa que reunió a 33 empresarias valencianas de las Cámaras de Alcoy, Alicante, Castellón, Orihuela y Valencia. El objetivo fue acercarlas a las instituciones europeas y fomentar su implicación en los debates comunitarios sobre igualdad, liderazgo femenino y emprendimiento.

La actividad se enmarca dentro de un Grupo de Visita patrocinado por el Parlamento Europeo, con el apoyo de las eurodiputadas del Grupo de Socialistas y Demócratas Leire Pajín y Sandra Gómez, impulsoras de esta misión centrada en fortalecer el liderazgo de las mujeres en el tejido empresarial valenciano.

El programa comenzó con una visita al Hemiciclo, donde las empresarias fueron recibidas por Pajín, Gómez y José Cepeda, eurodiputado, quienes ofrecieron una panorámica del contexto político y económico europeo actual, destacando los principales retos que marcan la agenda comunitaria.

En la sede de la Delegación de la Cámara de Comercio de España, las participantes asistieron a la sesión “Redes de apoyo y mentoría femenina: Erasmus for Young Entrepreneurs”, impartida por Laura Velasco y Greta Bilanzola, de Eurochambres.

En ella se detalló la labor de la Eurochambres Women Network, su plataforma de colaboración y las oportunidades que ofrece el programa Erasmus for Young Entrepreneurs. Además, se presentaron otras redes de apoyo, como la Enterprise Europe Network, orientadas a impulsar el emprendimiento femenino.

La jornada concluyó con la intervención de Leticia Casañ, delegada de la Comunitat Valenciana en Bruselas, quien destacó la labor de la oficina en la capital europea y la necesidad de acercar a las pymes valencianas a las políticas y oportunidades de la Unión Europea.

El segundo día se abrió con un desayuno-debate con Pajín y Gómez sobre los acuerdos comerciales de la UE con México y Mercosur, la iniciativa Global Gateway y los retos energéticos y de innovación que marcarán el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

Posteriormente, se celebró la mesa redonda “Más allá de la paridad: el liderazgo femenino en la agenda europea”, con la participación de Sonia Vila Núñez, experta del gabinete de la comisaria de Derechos Sociales, y María José Tarrero Martos, consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en la Representación Permanente de España ante la UE (REPER). Ambas reflexionaron sobre la promoción de la igualdad en las instituciones comunitarias, los avances en materia de derechos sociales y los desafíos pendientes, como la brecha salarial, la escasa presencia de mujeres en altos cargos y la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas europeas.

El programa incluyó también una visita al Parlamentarium y finalizó con un almuerzo-debate titulado “Acceso a financiación: Laboratorio de Financiación de Género”, impartido por Carmen Vera, asesora senior del Banco Europeo de Inversiones. En esta sesión se analizaron los instrumentos financieros dedicados a mejorar el acceso al capital para emprendedoras y se exploraron nuevas oportunidades de inversión con enfoque de género.

Las empresas que participaron en esta misión fueron: Aceitunas Bernal, AGS, Amaya for Kids, Arroz Dacsa, Beta Formación, Caldero Arrocería, Conservas Hola, Destilerías Sinc, Dinamic Abrasivos, Duende Belén, El Forn de la Mestra, EMAC Grupo, Eratema, Finixia, Geocivil, Grupo Bali, Grupo Gimeno, Jumel Alimentaria, MG Wines Group, Movilsa, Panter Calzado Seguridad, Rives Consultores, Rocamora Grupo y SPB.