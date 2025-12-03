Cambio en la marca del agua en la Comunitat Valenciana: Hidraqua se convierte en Veolia

La gestión del agua, residuos y energía en la Comunitat Valenciana tiene un nuevo nombre: Veolia. Hidraqua, que opera en casi un centenar de poblaciones en las tres provincias, con 43 de ellos en la de Alicante, pasa a llamarse Veolia para así unificar la marca con la empresa matriz.

El anuncio de este jueves recuerda que Veolia hasta ahora trabajaba con más de cien marcas locales, entre ellas, Hidraqua, Hidrogea, Agbar, Aquara, Viaqua o Aquambiente. Con el cambio buscan fortalecer la acción e impacto del grupo en España, como explican en un comunicado.

Daniel Tugues, director de Veolia en España, se encarga de liderar la nueva organización en la que resaltan que los clientes se benefician de un enfoque integrado. Eso lo traducen en combinar innovación y sólidas raíces locales con la idea de aprovechar la experiencia global del grupo y combinar fortalezas de sus equipos.

Esta agrupación les permite presentar cifras totales como un equipo de más de 18.000 trabajadores y que entre 2019 y 2024, invirtieron 800 millones de euros en sus tres líneas de negocio (agua, residuos y energía). Veolia presta servicios de agua potable a 13 millones de personas en España, trata casi 825.000 toneladas de residuos anualmente y produce 2.713.000 MWh de energía local.

Las cifras las acompañan de los retos que hay en España. Así recuerdan la escasez de agua, las olas de calor, los incendios forestales y la creciente desertificación como exigencias ambientales y económicas cada vez mayores que debe afrontar el país. Por eso destacan que están reforzando su organización y su compromiso con soluciones eficaces de alto impacto.

En esta declaración de intenciones señalan que Veolia promueve la gestión sostenible del agua, mejora la eficiencia de las infraestructuras y preserva los recursos. De esta forma, razonan, ayudan a abordar los desafíos locales de resiliencia y adaptación al cambio climático.

La unificación no es solo de marca, como explican, la estructura simplificada y unificada acelerará la escalabilidad de soluciones. Así lo quieren hacer desde tecnologías disruptivas hasta aplicaciones industriales rentables y eficientes en energía. La nueva organización también abrirá oportunidades para compartir y ampliar la experiencia española en proyectos y mercados globales.

En esta presentación señalan algunas de las líneas que quieren impulsar en España. Entre ellas, la reutilización de aguas residuales, la desalinización, el desarrollo de redes de frío y calor en el puerto de Barcelona, la monitorización de las aguas residuales en los laboratorios españoles de Veolia para anticipar riesgos sanitarios, el tratamiento y la valorización de residuos en nuevos recursos, así como la gestión de residuos peligrosos.