Mazón destaca el liderazgo y fortaleza del empresariado alicantino

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha puesto en valor este viernes el empuje y la fortaleza del empresariado alicantino, destacando su liderazgo con “ejemplos de cooperación, talento, innovación y éxito que marcan el rumbo que necesita la provincia de Alicante”.

Durante la VII Edición de los Premios UEPAL, celebrada en Aspe, Mazón ha reafirmado el compromiso del Consell con el tejido empresarial mediante iniciativas concretas y medibles como el Plan Simplifica o la reducción de impuestos.

Además, según informa Efe, ha anunciado la próxima aprobación de la segunda Ley de Simplificación Administrativa, que eliminará o modificará más de un centenar de normativas.

El jefe del Consell ha subrayado que la Comunitat Valenciana ya ha suprimido los impuestos de donaciones y sucesiones y ha rebajado el ITP, situándose entre las regiones más competitivas del país.

También ha recordado que, en solo dos años, la comunidad se ha convertido en la autonomía con más deducciones fiscales en el IRPF, y ha reiterado su intención de continuar reduciendo la presión impositiva.

Mazón ha resaltado los buenos indicadores de empleo, emprendimiento, turismo y actividad empresarial, atribuyéndolos a las políticas impulsadas por la Generalitat y al “espíritu de cohesión, madurez y realidad empresarial que demuestra que ha llegado la hora de esta provincia”.

Asimismo, ha subrayado que “las inversiones de la Generalitat ya no están paralizadas”, destacando proyectos como los 400 millones dedicados a modernizar las infraestructuras hidráulicas y depuradoras, los 21,2 millones para mejorar los regadíos en la Vega Baja, y más de 102 millones para la nueva Estación Central del TRAM d’Alacant.

También ha hecho hincapié en los más de 37 millones invertidos este año en la red de carreteras y en las 2.200 viviendas de protección pública adjudicadas mediante el Plan Vive.

A la vez, ha reclamado que Alicante deje de situarse a la cola en inversión estatal per cápita, y ha insistido en la necesidad de una segunda pista para el aeropuerto Alicante-Elche-Miguel Hernández, su conexión ferroviaria con la capital y la defensa del trasvase Tajo-Segura, “tras 26 recortes injustificados y contrarios al criterio técnico”.

En el acto, Mazón estuvo acompañado por el presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL), César Quintanilla; el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira; la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; la vicepresidenta de la Diputación, Ana Serna; y el alcalde de Aspe, Antonio Puerto. Todos ellos reconocieron la labor de UEPAL, “una organización que desde hace más de diez años ha tejido una red de colaboración para fortalecer el entorno empresarial”.

En esta edición, el Premio al Fomento de la incorporación y participación de la mujer en los órganos de gobierno empresariales recayó en el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Alicante.

La Federación de Comercio y Pymes de la provincia recibió el galardón al Fomento de la Dinamización, mientras que la Asociación de Empresarios de la Vega Baja fue reconocida con el Premio a la Vertebración Provincial.

La Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos obtuvo el galardón al Impulso de la Economía Provincial. Finalmente, el Premio UEPAL a la Trayectoria Profesional fue para Rosana Perán, presidenta de la Confederación Europea del Calzado y destacada empresaria alicantina.