Aedas Homes entrega la nueva promoción en una de las zonas con más demanda en la ciudad de Alicante

Una vista de 'Aborda', la nueva promoción de la que ya están entregando las llaves en Alicante.

La extraordinaria demanda de vivienda en la ciudad de Alicante aúpa a la nueva promoción de Aedas Homes. Los primeros compradores ya están recibiendo las llaves de un residencial de 28 viviendas del que solo quedan tres disponibles.

La promotora se enorgullece de destacar que ha logrado adelantar la fecha de entrega prevista de Aborda, situada en la llamada Cornisa de San Agustín. El área de San Blas - Santo Domingo se reafirma como una de las zonas más deseadas y demandadas de la ciudad para adquirir una vivienda de obra nueva.

Aurelio Perea, gerente de promociones de AEDAS Homes en Alicante, valora que Aborda representa un doble éxito para la organización. Por un lado, la rápida comercialización y por otro, la eficaz gestión del proyecto.

La promoción Aborda incluye viviendas de dos y tres dormitorios, además de tipologías ático que cuentan con grandes terrazas y solárium en cubierta. El residencial ofrece zonas comunes completas, como urbanización ajardinada, piscina, área infantil y aparcamiento para bicicletas.

Según el gerente, el éxito de ventas se debe a factores como la calidad integral del proyecto y las prestaciones ofrecidas por las viviendas. La buena ubicación de la promoción en Cornisa de San Agustín también fue un elemento clave para la fuerte demanda.

El perfil de compradores que adquiere la mayoría de las viviendas es el de clientes de reposición. Estos provienen principalmente del barrio cercano del PAU II y buscan mejorar su residencia actual con las prestaciones de Aborda.

Otros compradores incluyen parejas jóvenes, atraídas por el diseño arquitectónico y las zonas comunes. También influye la proximidad a colegios de prestigio y las excelentes comunicaciones con el centro de la ciudad. Inversores también han comprado unidades en Aborda.

Aborda marca el inicio de la actividad de AEDAS Homes en la zona de Cornisa de San Agustín junto al PAU II. La compañía ya tiene otros dos proyectos en marcha en esta misma parte alta y elevada de la ciudad alicantina.

Los nuevos residenciales en desarrollo son Jarcia, que ofrecerá 48 viviendas plurifamiliares, y Halar, con 47 unidades. En total, cerca de 100 viviendas se sumarán a la oferta de la promotora en esta localización.

AEDAS Homes comercializa las últimas unidades de Aborda, así como la oferta disponible en los proyectos Jarcia y Halar, en su oficina de atención personalizada al cliente. Jarcia y Halar ofrecen una amplia variedad de tipologías y zonas comunes.