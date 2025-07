Oliu analiza la opa del BBVA en Alicante y asegura que no ve posibilidad de éxito si no cambian las condiciones

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha dicho este martes que no ve ninguna posibilidad de éxito de la opa lanzada por el BBVA sobre la entidad que preside si no cambian las condiciones de la misma, informa EFE.



Oliu, junto con el consejero delegado del Banco Sabadell César González-Bueno, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en Alicante, antes de mantener un encuentro esta tarde con los accionistas de la provincia alicantina y después de la reunión de los consejos consultivos de España, que se ha celebrado este mediodía.



Preguntado en relación con el folleto "actualizado" de la opa al Banco Sabadell enviado por el BBVA este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Oliu ha señalado que se alegra que "los accionistas sean llamados a opinar tal como está la oferta hoy".

"Es una oferta que está fuera de mercado, no tiene precio porque la prima hoy es un 12 % negativa y, por lo tanto, hoy no tiene ningún atractivo para los accionistas", apunta.



Ha indicado que el Sabadell "tiene por delante un proyecto como banco solo y con una generación de valor y una generación de capital, de tal forma" que le "permitió en la última presentación de resultados decir que para este año" se preveían unos dividendos de 1.300 millones de euros.

Pero "después de la materialización de la venta" de su filial británica, TSB, que "se producirá probablemente durante el primer trimestre de 2026, pues todo junto hace una cantidad de dividendo de 2.800" millones de euros.



Aparte del dividendo extraordinario que simplemente se limita a la operación de TSB, que tiene que ser sometida y aprobada por una Junta General el 6 de agosto, "el accionista tiene que mirar muy bien los dividendos ordinarios que el Banco (Sabadell) de alguna manera y de manera sostenible puede dar y que realmente son, creemos, superiores a los que puede obtener en caso de aceptar esta opa", ha señalado.



"Pero esto definitivamente lo veremos cuando tengamos el folleto y cuando veamos cuál es el proyecto y la previsión de valor para el accionista que pueda dar la oferta del BBVA en su momento", ha apuntado.



Oliu ha dicho que no les "preocupa nada" si el BBVA recurre a los tribunales las decisiones del Gobierno por las condiciones impuestas para la posible fusión.



Por su parte, González-Bueno ha incidido en que "si vemos lo que ha pasado con las cotizaciones de ambos bancos desde el principio de la opa, la verdad es que el BBVA ha sido el banco que ha tenido peor comportamiento en bolsa de todos los bancos españoles y el Sabadell ha sido el banco que ha tenido el mejor comportamiento en bolsa de todos los bancos españoles".



"Eso junto con la operación de TSB, que supone una grandísima operación reconocida por el mercado, que ha aumentado todavía más la cotización del Banco Sabadell, pues dificulta enormemente esta operación o requiere una subida muy significativa del precio para que pueda tener éxito", ha indicado González-Bueno, en referencia a la opa.



Sobre la opa, González-Bueno ha recalcado que no les corresponde opinar acerca de las condiciones del Gobierno ni sobre las de la CNMV, y ha expuesto que "ha habido una unanimidad social de todas las asociaciones, tanto de consumidores como de las competencias regionales, como de todos los jugadores empresariales, unánime en contra".



Ha afirmado que "han sido 80 las asociaciones que se han manifestado en contra y en base a esto es en lo que se han apoyado tanto la CNMV por temas de competencia como el Gobierno por temas de interés general en establecer determinadas condiciones que a nosotros no nos corresponde juzgar", ha añadido.