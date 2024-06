La fundadora del imperio musical Starlite valora su entrada en Alicante: "Hay unas posibilidades increíbles"

En 2012 creó un festival de música que la arruinó. Y de ahí ha conseguido crear un imperio en el sector. Sandra García-Sanjuán ahora lo expande con Alicante y ha explicado su modelo de negocio y cómo ha llegado a él en una nueva entrega de las Conferencias Circulares de la Cámara Business Club.

Carlos Baño y Jesús Navarro, presidente y vicepresidente de la Cámara, han destacado la figura de "una de las personas más influyentes en la industria musical internacional". Así lo demuestran las cifras que han detallado, con dos millones de asistentes en los doce años del festival Starlite, que mueve más de 315 millones de euros y ha generado 38.000 empleos, como ha remarcado el segundo.

García-Sanjuán ha valorado que tener una familia dedicada a los negocios crea unos buenos fundamentos para posteriormente lanzarse, como en su caso, "porque entiendes el mundo empresarial" y "los empresarios tenemos la virtud de querer construir y ver dónde hay una carencia para resolver una necesidad".

"Pero no todos tenemos que ser empresarios", ha matizado. "Lo importante en la vida es aportar y hacer las cosas con mucho amor e ilusión", ha asegurado. Una idea que ha reiterado en diversas ocasiones y que, si bien concede que "suena bonito", razona la importancia de ese planteamiento, "cuando haces las cosas queriendo, no solo cumplir con el trabajo".

Un ideario que transmite a todo el equipo de sus proyectos para que "entienda que no es servir una copa, llevar un coche, no es acompañar a un sitio: todas las personas son parte de la experiencia del que nos visita". Eso se traduce en que los "dos o tres minutos para interactuar con las personas sean una experiencia mágica". Hasta el punto, ha añadido, de que "sea un highlight en la vida de alguien" porque "queremos generar esos momentos que se queden en la vida de las personas para siempre".

La promotora ha recordado sus inicios y ha dicho que "no fue fácil", pero como también ha remarcado, se trata de sobreponerse a las dificultades. Así, cuando dice que su objetivo es "repartir felicidad", ha explicado que "mucha gente no cree en ella o que esta es a ratitos, pero yo estoy convencida de que es una decisión" porque "no todo es maravilloso, pero hay que seguir creyendo". "El ser feliz depende mucho de la gente con la que decides relacionarte, porque eso es lo que te nutre", ha añadido.

Sandra García-Sanjuán y Carlos Baño, en la nueva entrega de Conferencias Circulares. Iván Villarejo

Navarro, como moderador de la charla, le ha preguntado por cómo arrancó este proyecto en Marbella. "Decidimos hacer una gala benéfico Antonio Banderas y yo, porque llevo desde pequeña trabajando con muchos artistas. Y Banderas decide crear una fundación y yo ya tenía una en México". De esa gala benéfica que hicieron por dos años, se dio cuenta de que trabajaba para ella durante seis meses al año y que tenía que dar un paso adelante. "Es muy complicado conseguir un gran evento con grandes artistas y mi marido se dio cuenta de que las grandes galas benéficas tenían un proyecto empresarial alrededor", ha recordado.

Lo que en principio era muy naíf, como concede, pasó a plantear una serie de conciertos ya empresarialmente. "No era promotora entonces y mi sorpresa fue que mandé cartas a trece artistas con los que había trabajado, como Miguel Bosé, George Benson, Christopher Cross o Julio Iglesias, a los que les dije que tenía mi propio proyecto", ha indicado, "y pensé que proponiendo eso en enero era tardísimo para el verano y que me dirían que no. Y todos me contestaron que contaban conmigo".

El apoyo de los artistas implicaba tener que montar por primera vez un festival. "Mi marido acababa de vender su empresa de guiado de luces en los aparcamientos y pusimos el dinero. El primer año perdimos hasta la camisa, el dinero que no teníamos. Y eso fue una gran dificultad. Y la empresa salió adelante por mi marido Ignacio", ha subrayado.

¿Pérdidas o inversión?

Este le escribió una carta con los pros y los contras de hacer la suspensión de pagos. Y la frase que le hizo decantarse fue "puedes decidir que todo sea una pérdida y vamos a estar cuarenta años devolviéndolo o puedes decidir que en lugar de sea pérdidas, hacer una inversión que en dos o tres años podemos reponer". "¿Y con todo lo aprendido no puede ser un éxito? Este máster nos ha costado tres millones de euros que no teníamos, pero sabiendo muchas más cosas ¿no crees que funcionaría increíble?", se preguntaron.

"Y el proyecto es lo que es porque no nos rendimos", ha recalcado. Por eso ha enfatizado nuevamente que "los grandes obstáculos no son el final, son parte del camino que tienes que pasar para encontrarte todo lo bueno que te ha preparado la vida".

Carlos Baño ha felicitado a la promotora por elegir Alicante: "Es un gran éxito que vengan de Starlite y que la plaza de toros no sea exclusivamente para eventos taurinos". De ahí que el presidente haya señalado que "somos una provincia con muchísimo futuro, con un presente increíble, y no somos conscientes. Vienen empresarios de fuera como Starlite que apuestan en Marbella y Madrid y esto nos tiene que reconfortar".

Starlite en Alicante

García-Sanjuán así ha valorado su acuerdo para gestionar las actividades no taurinas junto al empresario Nacho Lloret en la ciudad de Alicante y las que tiene en Torrevieja. "Somos unos enamorados de Alicante y hay unas posibilidades increíbles. Estábamos tiempo viendo donde hacer otros proyectos y no se trata de dar conciertos, se trata de hacer que pasen cosas, de la relación y que se junte gente y se encuentren. Lo importante es el convivir".

Jesús Navarro y Sandra García-Sanjuán. Iván Villarejo

Esa mentalidad es con la que diseña su propuesta: "Y por eso toda la parte gastronómica que estamos fomentando, como el que estés cómodo. Hay que hacer conciertos para que te cuiden, estar sentado y generar una experiencia para nosotros". Eso implica también que los artistas que ofrecerá están pensados también para un público que puede ir de los 40 hasta los 70. Un programa en el que promete que su entrada, formalizada a principios de año, mejorará el próximo curso.

En esa línea ha explicado que una de las novedades que introducen es la de los palcos "como los que lo tienen en el Real Madrid o en el Wizink, donde puedes invitar a tus amigos o clientes". Un concepto que es solo el primero de los que piensa ir sumando, como encuentros con artistas, para "ir más allá de ver el concierto, para que sean parte de la familia Starlite, de la familia plaza, que tiene la posibilidad de crear una gran familia. Queremos que haya una activación casi diaria con charlas, exposiciones y mucha alegría porque la plaza es alegría. Vamos a poner la energía para que esto sea un referente de todas las provincias".