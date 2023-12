¿Por dónde se va en bicicleta? Esta app quiere que los Ayuntamientos vean todas sus rutas para fomentar su uso

José María Rodríguez Galant, en las oficinas de All In Biking en Alicante.

Las ciudades están transformando su aspecto para cambiar la forma en que nos movemos por ellas. Y una aplicación móvil de Alicante quiere demostrar con datos cuánto se usan las bicicletas y por dónde se circula con ellas. La información anonimizada de los usuarios de All In Biking servirían para definir mejor las nuevas políticas urbanas.

Así de claro lo ve José María Rodríguez Galant, el encargado de tratar con las Administraciones de esta empresa emergente que cuenta ya con 40.000 usuarios, como asegura. "Es una plataforma digital diseñada por ciclistas para ciclistas, sin ningún pago o suscripción y donde el ciclista puede tener su propia información", destaca.

Unos datos que, convenientemente tratados, pueden ayudar a muchos. Y ahí remarca en varias ocasiones que el objetivo que se marcan con All In Biking no es vender los datos de su base de usuarios sino el cómo lo utilizan. El ejemplo que pone más claro sobre ello es el de los robos.

Se roba una bicicleta a uno de cada cinco ciclistas, afirma. ¿Y qué puede hacer una comunidad digital para evitarlo? Como explicaba su CEO José Julio Becerril, la tecnología de cadena de bloques que usan permite identificar cada una de las que se registren.

¿Qué pasa cuando están registradas? Si roban la bicicleta, el propietario original puede dar la alarma a través de esta aplicación e identificarla posteriormente. El aspecto que tiene más el código único se proporcionaría a la policía municipal de los ayuntamientos adheridos para que al investigar las denuncias puedan comprobar si es alguna de las que encuentran en las calles, tiendas de segunda mano o aplicaciones de venta ya que "escaneando un código se puede saber si es robada o no".

De esa forma, explica Galant, pretenden que se reduzca el robo de bicicletas y la gente no compre bicicletas robadas en aplicaciones de segunda mano. Cuantos más usuarios y más ayuntamientos participen en All In Biking, más probabilidades habrá de reducir este problema.

Ese punto de partida lo están escalando a muchas otras posibilidades. "El Ayuntamiento tendría información de por dónde circulan las bicicletas. ¿Cuál es el estado de las vías? ¿Hay baches?", razona. "El Ayuntamiento puede tener número de usuarios y en qué vías, solo números; ni nombres ni apellidos. Es un mapa de calor en el que se puede ver si se circula por la avenida en una ciudad o en cualquier otra".

Si ya hay diferentes aplicaciones deportivas que permiten mostrar el recorrido hecho al hacer ejercicio, con su panel para las Administraciones quieren ofrecer una visión general. Y esta sería el retrato oficial para los técnicos de cómo funciona este medio de transporte en cada ciudad.

Entender lo que está sucediendo con las bicicletas tiene ahora una gran importancia por el replanteamiento urbano que se estimula desde la Unión Europea. Ese punto es el que considera Galant que está interesando a los técnicos municipales a quienes se les está presentando el potencial de All In Biking.

"La acogida es buena", asegura, "porque les sirve para evaluar los datos de la UE: quieren datos y quieren saber qué uso hay de ese carril bici o qué tipo de ahorro se consigue en CO2 al usar la bicicleta". Una información que, como puntualiza se calcula por el recorrido hecho fuera de la actividad deportiva, "de esa forma calculan una reducción municipal por las políticas de movilidad sostenible".

