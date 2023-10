"Salud sexual no solo es aprender a poner un preservativo", la guía de Alicante para disfrutar el sexo

"Salud sexual no solo es aprender a poner un preservativo", explica Bárbara Montes sobre Más claro, sexo. Con este libro la empresa de Alicante Diversual se adentra en el mundo editorial para hablar de sexualidad "sin complejos" y con "un lenguaje fresco, con rigor científico y el aval de especialistas en salud", señalan sus responsables.

Hace siete años apareció esta firma para vender juguetes eróticos en línea. Desde entonces, y como destacan, sienten que han pasado a ser una referencia europea y a contar con una academia erótica.

El libro, publicado bajo el sello Temas de Hoy de Grupo Planeta está orientado a aprender, reaprender y disfrutar más plenamente de las experiencias sexuales y desmontando los mitos y creencias erróneas que aún existen en torno al placer.

De ello se encarga Bárbara Montes, especialista en salud sexual y directora de contenidos de Diversual. En su día a día y junto al resto del equipo de la empresa alicantina divulga, forma e informa sobre sexo a una comunidad de más de 2.500.000 usuarios en redes sociales.

Unido a las características y originales ilustraciones de Las Rayadas, sus responsables lo definen como un soplo de aire fresco que pone fin a los tabúes y a los estereotipos, abriendo la puerta a una actividad fundamental para la vida por motivos biológicos y de salud.



"Cuidar la sexualidad es tan importante como cuidar tu alimentación o hacer ejercicio, por lo que la formación sexual debería ser una materia a tener en cuenta a lo largo de toda la vida", asegura la autora.

"El sexo es una parte fundamental en nuestras vidas y está directamente relacionado con nuestra salud. Una buena salud sexual se traduce en un aumento del bienestar y de la calidad de vida de las personas y, por tanto, de la salud en general. Pero, para esto, deberíamos tener en nuestra totalidad el derecho a una información completa y contrastada y a una educación afectivo-sexual integral", añade Montes.

"Salud sexual no solo es aprender a poner un preservativo, a no contraer una infección de transmisión sexual (ITS), sino que también es vivir nuestra sexualidad como algo placentero y, a la vez, beneficioso para nuestro desarrollo personal y bienestar emocional", recuerda Montes. Esto es lo que pretende Más claro, sexo: derribar esas barreras de manera fresca y accesible a todo el mundo.

La Casa del Libro situada en la Gran Vía de Madrid ha acogido este jueves la presentación oficial del libro, en la que la periodista especializada en sexualidad Noemí Casquet ejerció de madrina, junto a la intervención de Montes, la sexóloga Lucía Jiménez y otros miembros del equipo de Diversual. Cientos de personas acudieron al emblemático edificio de la capital, donde pudieron realizar preguntas a los ponentes y adquirir el libro.

