Una empresa de Alicante compite contra las multinacionales por el mejor juguete del año en EEUU

Un peluche para estimular los sentidos de los bebés sitúa a una pequeña marca de Alicante entre las mejores del mundo por el mejor juguete del año en Estados Unidos. Miniland competirá desde Onil contra gigantes multinacionales como Lego y Mattel por ser un referente en la industria.

Los de Onil ya saben los que es ser juguete del año en España, cuando lo fueron elegidos en 2022 en la categoría para promover la igualdad con sus Miniland Dolls. En esa edición de los premios que organiza la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes también fueron finalistas en la categoría Primera Infancia y Preescolar con Sensorial Reef.

Y ahora este arrecife sensorial es el que les convierte en la única marca española candidata en el certamen americano Toy of the Year (o TOTY por sus siglas en inglés). Un dato que celebra Victoria Orruño, directora de marketing de Miniland. "Nos alegra mucho porque tenemos una amplia selección en la de bebés y eso pone en valor el trabajo de Miniland en otros ámbitos distintos".

Sensorial Reef es uno de los 122 productos que lucharán por conseguir ser los 17 ganadores en las respectivas categorías que propone The Toy Foundation. Con el anuncio lanzado esta semana, Miniland aspira a ser la favorita en la categoría de Primera Infancia. En ella competirá contra otros siete seleccionados que incluyen a Lego y Mattel por ser el mejor juguete para la etapa de 0-3 años.

Este arrecife de coral de peluche blandito, como describe la compañía, ha sido diseñado para trabajar la estimulación sensorial de los más pequeños, desde los 0 a los 18 meses.

El pasado año, Miniland fue finalista por primera vez con su muñeca con Síndrome de Down de la colección Miniland Dolls, una línea inclusiva que les ha ido dando alegrías desde que la lanzaron en 2020. Así, además del premio en España, se llevaron el Oro en la categoría de Empoderamiento de los Play for Change Awards 2021 del TIE (Toys Industries of Europe) a nivel continental.

Reconocidos en América

"Ser elegidos finalistas en este certamen es un honor para Miniland", recalca Orruño. "Supone el reconocimiento por parte de la industria estadounidense al trabajo de todos los equipos, tanto en España como en nuestra filial de USA, y al compromiso de Miniland con la infancia, desde las primeras etapas de su desarrollo".

Orruño destaca el trabajo hecho desde su filial americana al conseguir situar por dos veces los productos hechos desde Onil. "Desde allí trabajamos en la comunicación e implantación en el mercado", explica, "y nos presentamos a estos premios para ver si conseguimos ese reconocimiento allí porque en Europa y España ya tenemos más trayectoria". De hecho, recuerdan que ya son más de seis décadas en el sector.

Los juegos y juguetes clasificados en la lista TOTY de este año han sido seleccionados por un panel independiente de expertos en juegos, periodistas, académicos, minoristas y otros expertos en juguetes, que redujeron el grupo a 122 finalistas entre los cientos de nominaciones presentadas por empresas de juguetes de todo tipo y tamaño. La entrega de premios tendrá lugar en Nueva York el próximo 29 de septiembre.

El apoyo a la candidatura española también se puede mostrar en línea. Los premios incluyen el de votación del público en el que cualquiera puede participar.

