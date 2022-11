Prohibido usar LinkedIn salvo para hablar bien de tu empresa: la norma a estos trabajadores de Alcoy

"No está permitido hacer ningún tipo de publicaciones. Ni hacer comentarios, ni recomendaciones a publicaciones de otras empresas ya sean clientas o no (ni siquiera si tenéis vinculación familiar con ellas), ni interactuar públicamente con otros perfiles profesionales que no sean miembros de AITEX". Así de claro se expresa el director de este centro privado de Alcoy, en el interior de Alicante, a sus 350 empleados en una circular a la que ha tenido acceso este medio.

[LinkedIn, la red social para profesionales, ya permite subir vídeos]

El máximo responsable de la Asociación de Investigación de la Industria Textil, Vicente Blanes, confirma a este periódico que esa tajante norma la ha adoptado él personalmente, y así se lo ha hecho saber a su plantilla a través de un correo electrónico.

"Nosotros no impedimos que la gente publique nada en LinkedIn", avanza en conversación telefónica, "siempre que sea una cuenta particular", aclara. "Porque si te haces una cuenta y no pones que trabajas en AITEX, publica lo que quieras, pero si en esa cuenta aparece que eres el responsable de investigación de cosméticos en AITEX, tendrás que ceñirte a las normas", insiste.

¿Por qué han adoptado esta salomónica decisión? Le preguntamos. "Es un tema de imagen de marca, tenemos 5.000 clientes en el mundo y no puede estar cada uno de la empresa tirando tiros al aire así que nuestro departamento de Comunicación se encarga de publicar lo que consideramos de interés", responde. "Somos un centro tecnológico privado y tenemos nuestras normas de régimen interno que deben respetar los empleados", se justifica.

¿No será, como sostienen voces de dentro, que AITEX quiera con esta medida en realidad cortar las supuestas salidas de algunos técnicos que se han marchado tras hacer contactos con otras empresas? "Por eso no lo hacemos, esto es un mundo libre y si en otro sitio te pagan más y te quieres marchar, adelante", incide.

Al final, explica, esta directriz les está funcionando "muy bien" desde que la empezaran a implementar "hace unos años, no recuerdo cuánto". Aunque, a su vez, le recordamos, el malestar existente entre empleados, algo que reconoce Blanes: "Siempre hay, como en todo, a quien no le gusta esta norma, sí, y además me lo han hecho saber, pero son muy pocos", asegura. "Y nadie te criticará que AITEX paga la comida de sus empleados, el agua es gratis y tenemos un horario flexible", agrega.

¿Qué sí se puede?

"Para hacer buen uso de esta red social", prosigue el comunicado interno, "os pedimos que solamente realicéis comentarios o recomendaciones a publicaciones realizadas por AITEX, o bien a publicaciones realizadas por otras organizaciones que estén relacionadas con AITEX y sus actividades o servicios, asistencia a ferias, eventos y sobre la actualidad o noticias de AITEX", aclara el comunicado.

A este respecto, Vicente Blanes recuerda algo que ya sugirieron en el correo electrónico, que si "alguno de vosotros considera que hay que publicar en LinkedIn algún tema concreto sobre su actividad o departamento", que se lo comunique al departamento de Comunicación, eso sí, haciéndoselo también a la dirección de la empresa.

Sigue los temas que te interesan