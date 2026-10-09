Ramiro, experto en hipotecas: "Para familias con ingresos justos recomiendo la hipoteca fija, aunque se pague más"

Las familias con ingresos ajustados o un nivel de endeudamiento elevado deberían priorizar la estabilidad de la cuota a la hora de contratar una hipoteca, aunque eso implique pagar algo más. Es la recomendación de Ramiro Salomone, gerente de InterBanca España en Alicante, que apuesta por el tipo fijo para estos perfiles.

En una entrevista con EL ESPAÑOL de Alicante, Salomone explica que la elección entre una hipoteca fija, variable o mixta depende de la situación económica de cada comprador. "Se trata de hacer un análisis exhaustivo de cada perfil, de cada persona o de cada unidad familiar", señala.

El experto sitúa además la evolución de los tipos de interés en un escenario condicionado por la situación internacional. "Tiene que ver todo con la guerra en Irán; geopolíticamente lo que está pasando en Medio Oriente es determinante y creo que el banco va a tener los tipos alrededor del 3% todo el 2026 seguramente, el 2027 y a ver qué pasa en 2028", sostiene.

Fija, variable o mixta

La hipoteca fija es actualmente la opción que más tranquilidad ofrece a quienes necesitan tener controlada su cuota mensual. Salomone la recomienda especialmente cuando los ingresos dejan poco margen para afrontar posibles subidas.

"Para familias o personas que tienen los ingresos justos o un endeudamiento semielevado, recomiendo más la estabilidad, aunque se pague un poco más caro", afirma.

El tipo variable, en cambio, puede encajar mejor con compradores que disponen de capacidad de ahorro, pueden realizar amortizaciones anticipadas y esperan que sus ingresos aumenten en los próximos años.

Entre ambas opciones se encuentra la hipoteca mixta, que permite mantener una cuota fija durante los primeros años y pasar después a un tramo variable. Según Salomone, puede ser una alternativa para quienes aprovechan el periodo inicial para ahorrar o amortizar parte del capital.

Sin freno en la compra

El encarecimiento de las viviendas y del crédito no ha detenido la actividad del mercado inmobiliario en la provincia. La vivienda habitual continúa siendo una necesidad para muchas familias, aunque los compradores tienen que ajustar sus expectativas.

"El precio de la vivienda ha subido y también el de las hipotecas, pero la vivienda habitual es necesaria y la gente tiene que comprar. Al final, el mercado se mueve", explica Salomone.

Ese cambio se refleja también en el presupuesto de los compradores. Un perfil que antes podía plantearse una vivienda de 200.000 euros puede tener ahora que reducir sus expectativas hasta los 180.000 euros para mantener una cuota que pueda asumir.

Hipotecas hasta el 100%

La financiación bancaria suele situarse en torno al 80% del menor valor entre la tasación y el precio de compraventa. A ese porcentaje hay que sumar el dinero necesario para afrontar la entrada y los gastos asociados a la operación.

Sin embargo, Salomone señala que existen operaciones que permiten elevar la financiación hasta el 90% o incluso el 100%, dependiendo del perfil del comprador y de las garantías disponibles.

Entre las alternativas están las condiciones especiales que algunas entidades ofrecen a determinados colectivos, las garantías familiares y los avales públicos. En este último caso, apunta a las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Institut Valencià de Finances (IVF), que permiten facilitar el acceso a la primera vivienda a jóvenes y familias que cumplen los requisitos.

Del alquiler a la venta

Las decisiones de los propietarios en el mercado del alquiler también están teniendo efecto sobre la compraventa. Salomone observa que parte de los arrendadores ha optado por retirar viviendas del alquiler y ponerlas a la venta ante la percepción de una mayor inseguridad jurídica tras los nuevos decretos de vivienda publicados en el BOE y a la espera de su aprobación en la Diputación Permanente.

Para quienes dudan entre comprar ahora o esperar a una posible bajada de precios, el experto recomienda poner el foco en la planificación a largo plazo. "Me parece que el mejor consejo a nivel de planificación es decirle a una persona que a su jubilación llegue con la vivienda pagada", subraya.

El coste total de la hipoteca

Salomone también pide revisar con detalle las condiciones de las ofertas hipotecarias. Un tipo nominal más bajo no siempre implica que la operación sea más barata si exige contratar numerosos productos vinculados.

"Un 2,8% nominal con muchísimas bonificaciones o muchos productos bonificados puede ser más perjudicial que un 3% o un 3,10%", advierte.

Por eso recomienda calcular el coste global de la hipoteca, incluidos seguros y otros productos asociados, antes de comparar únicamente el porcentaje de interés.

En cuanto a quienes tienen una hipoteca variable contratada hace años y se han visto afectados por la subida del Euríbor, Salomone aconseja no precipitarse para pasarla a un tipo fijo cuando las condiciones son todavía elevadas.

"No tiene sentido para mí subrogar una hipoteca a un tipo fijo caro; para eso esperaría a una oportunidad de bajada de tipos para subrogar a un fijo más económico", señala.

Antes de reservar una vivienda o firmar un contrato de arras, el gerente de InterBanca España recomienda realizar un estudio financiero para comprobar que la operación es viable y que la cuota se ajusta realmente a la capacidad económica del comprador.