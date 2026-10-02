Venden una casa rural de 1.850 m2 con amplias estancias y parcela de 650.000 m2: "Tiene un encanto especial"

Una espectacular masía de 1.850 metros cuadrados construidos sale a la venta en Alcoy con una enorme parcela de 650.000 metros cuadrados. La propiedad, que cuenta con diez habitaciones, diez baños, piscina cubierta, jardines, pista de fútbol y varias construcciones, se ofrece por 4,3 millones de euros.

La vivienda se encuentra en el entorno de Barri Batoi-Sargento-Baradello y aparece anunciada en Idealista como una propiedad de lujo. El inmueble ocupa una finca de 64 hectáreas y, según explica la inmobiliaria responsable del anuncio, se encuentra en condiciones para entrar a vivir.

El anuncio describe la finca como una propiedad "sin comparación" y destaca que dispone de "un encanto especial", además de numerosas posibilidades tanto por las dimensiones de la parcela como por las diferentes construcciones que forman parte del conjunto.

Una masía con tres plantas

La construcción principal se distribuye en tres plantas y combina amplias estancias con diferentes espacios destinados al ocio y al descanso. En la planta baja se sitúan un comedor con cocina, otro salón comedor con chimenea, dos baños y una bodega en la que antiguamente se elaboraba vino propio.

Esta parte de la vivienda también incluye una zona de dormitorios y baños y da acceso a la piscina cubierta. Este espacio dispone de techos de madera y grandes ventanales acristalados desde los que se pueden contemplar las vistas al jardín.

La zona de la piscina incorpora además un espacio de relax y una sauna, mientras que en el exterior la propiedad cuenta con jardines y patios de estilo andaluz.

La vivienda cuenta con piscina cubierta. Idealista

En la primera planta se encuentra un recibidor que da paso a dos grandes salones nobles, además de otra zona de dormitorios y baños. También dispone de una cocina con una gran despensa y una zona destinada al lavado.

La tercera planta cuenta con una estancia diáfana de unos 80 metros cuadrados, además de habitaciones y un baño. A todo ello se suma un local anexo equipado con cámaras refrigeradoras.

Una finca de 64 hectáreas

Más allá de la vivienda principal, la propiedad dispone de otras construcciones y espacios que amplían sus posibilidades. El anuncio destaca especialmente una construcción complementaria con una gran zona de comedor y cocina con barra, pensada para organizar celebraciones y fiestas privadas.

La finca también dispone de una pista de fútbol y diferentes jardines, además de amplias parcelas llanas. Otra de las construcciones se encuentra actualmente en proceso de reforma y, según señala el anuncio, ofrece la posibilidad de adaptarla a diferentes usos.

La masía fue construida en 1904 y cuenta con calefacción central de gas, aire acondicionado, piscina, jardín, terraza, chimenea, trastero y plaza de garaje incluida en el precio.

El exterior de la finca. Idealista

En total, la propiedad suma diez dormitorios y diez baños y se encuentra, según la inmobiliaria, en buen estado. Por sus dimensiones, sus diferentes construcciones y la extensión de la finca, el anuncio la presenta como "una masía única".