Javier y María, los jóvenes que se han comprado su primera vivienda con el aval del IVF. Cedida

María, Javi y los 5.000 jóvenes que compran su primera vivienda con el aval del IVF: "Sin ayuda no habríamos podido"

Comprar una vivienda se ha convertido en uno de los principales retos para los jóvenes de la Comunitat Valenciana. A los precios de los inmuebles se suma la dificultad de reunir el dinero necesario para afrontar la entrada y los gastos asociados a la operación.

Ante esta situación, el Institut Valencià de Finances (IVF) mantiene activo su Programa de Garantías para facilitar el acceso a la primera vivienda. La iniciativa permite que las entidades financieras puedan elevar la financiación hipotecaria hasta el 100% del precio del inmueble, gracias al aval público de la Generalitat.

El programa ya ha permitido que miles de jóvenes accedan a una vivienda en propiedad. Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con algunos de ellos para conocer cómo ha sido el proceso y qué ha supuesto esta ayuda a la hora de dar el paso de comprar una casa.

La historia de María y Javier

"Tener que aportar 50.000 euros de golpe era inviable para nosotros". María Gregorio y su pareja, Javier Roca, tienen 25 años y viven en Alcoy. Ambos trabajan como comerciales en empresas del sector cartonero y cuentan con unos ingresos de alrededor de 2.000 euros mensuales.

Después de tres años viviendo de alquiler, la pareja comienza a buscar una vivienda en propiedad con la intención de consolidar su proyecto de vida antes de casarse o formar una familia. Tras varias opciones descartadas, encuentran un piso de 80 metros cuadrados, con terraza, piscina y zonas comunes, en la zona de La Salle por 179.000 euros.

El problema aparece al acudir a las entidades bancarias. Como ocurre habitualmente en este tipo de operaciones, necesitan disponer de una cantidad importante de ahorro para cubrir la parte de la vivienda que no financia el banco, además de los impuestos y otros gastos.

La solución llega cuando consultan con una caja rural de la localidad y conocen la posibilidad de recurrir al aval del IVF. La pareja acuerda con los vendedores reducir las arras a 5.000 euros para no comprometer todos sus ahorros mientras esperan la resolución.

A principios de septiembre comienzan la solicitud telemática y, apenas diez días después, reciben la respuesta favorable. El IVF les concede un aval del 20%, equivalente a 35.800 euros, lo que permite a la entidad bancaria financiar el 100% de la vivienda. La cuota mensual de la hipoteca se sitúa en unos 720 euros.

"Sin la ayuda del IVF no habríamos podido comprar la casa. Entre el 20% de entrada y los 17.000 euros de impuestos y gastos, nos habríamos planteado en casi 50.000 euros ahorrados. Llevando solo tres años trabajando y pagando alquiler, eso es completamente imposible", explica María Gregorio.

La joven también destaca la rapidez del proceso frente a las dudas que tenían inicialmente. "En los bancos tradicionales ni nos mencionaron que existía esta opción. Nos daba miedo arriesgar las arras sin saber si era seguro, pero la atención del personal del IVF y la rapidez en resolverlo han sido de diez", añade.

El caso de Chema y Ana

Una situación diferente, aunque con el mismo problema de partida, es la que viven José María y su pareja, Ana. Él trabaja en la industria del calzado y reside en Elche, mientras que ella es supervisora de logística y vive en Elda.

La pareja decide comprar una vivienda de la familia de Ana, un ático de cuatro habitaciones y terraza situado en la Avenida de Ronda de Elda, por 125.000 euros. Para poder afrontar la operación, inicialmente solicitan el aval estatal del ICO.

Sin embargo, el proceso se prolonga durante más de cinco meses. Ante las dificultades para avanzar, el gestor bancario de una entidad bancaria les plantea la posibilidad de tramitar la garantía autonómica del IVF.

La diferencia, según relata Chema, resulta notable. A través de este banco realizan la solicitud de forma telemática y el IVF les concede la cobertura necesaria para financiar el 100% de la operación. La pareja únicamente necesita aportar 9.600 euros de sus ahorros para cubrir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y los gastos notariales.

"Estar cinco meses esperando la ayuda del ICO fue lo peor que pudimos hacer, una pérdida de tiempo total. En cambio, cuando nos presentaron el IVF, todo se resolvió en cuestión de un mes", relata Chema.

Para la pareja, disponer de una financiación elevada también supone contar con margen económico para afrontar la reforma del inmueble. "Nosotros pedíamos la financiación completa para poder guardar un margen para reformar la casa a nuestro gusto. Que nos concedieran el 100% a la primera fue una suerte enorme", destaca el ilicitano.

Más de 5.000 beneficiados

Los casos de María, Javier, Chema y Ana forman parte de un programa que ha ido ganando peso entre los jóvenes que buscan acceder a su primera vivienda en la Comunitat Valenciana.

Según el balance oficial cerrado en agosto de 2026, el Programa de Garantías IVF 2024-2026 registra 3.493 préstamos hipotecarios aprobados y un total de 5.189 jóvenes beneficiados. Las garantías concedidas ascienden a 61,76 millones de euros, mientras que la financiación bancaria movilizada alcanza los 430,89 millones.

El valor conjunto de los inmuebles adquiridos se sitúa en 461,22 millones de euros, con un precio medio de compra de 132.041 euros por vivienda.

En la provincia de Alicante, el programa suma 1.100 operaciones autorizadas que benefician a 1.614 jóvenes. Los avales concedidos por el IVF alcanzan los 15,86 millones de euros y permiten movilizar 123,60 millones en financiación bancaria.

El valor de las viviendas adquiridas en la provincia asciende a 134,74 millones de euros, con un precio medio de compra de 122.487 euros.

Los requisitos

El Programa de Garantías del IVF está dirigido, con carácter general, a personas de hasta 45 años que quieran comprar su primera vivienda habitual en la Comunitat Valenciana. Los solicitantes deben haber residido de forma continuada en la región durante los dos años anteriores y no pueden tener otra vivienda en propiedad en territorio nacional.

En el caso de las personas afectadas por la DANA de octubre de 2024, no se establece límite de edad.

El inmueble adquirido debe convertirse en la vivienda habitual y permanente del comprador, estar situado en la Comunitat Valenciana y tener un precio máximo de 311.000 euros.

La garantía pública cubre hasta el 20% del menor valor entre la tasación y el precio de compraventa. De esta forma, las entidades financieras adheridas pueden elevar la financiación desde el 80% habitual hasta el 100% del valor de la operación.

El aval no supone un coste ni una comisión para el comprador y la solicitud se realiza de forma telemática a través de la sede electrónica del IVF. El programa cuenta con un presupuesto asignado de 60 millones de euros en riesgo económico, cofinanciado junto a la Conselleria de Vivienda.