La Vega Baja y el Baix Vinalopó reciben 17,3 millones de la Diputación para ayudas a comercios y ayuntamientos

Un total de 17,3 millones de euros llegarán este año a los 30 municipios de la Vega Baja y el Baix Vinalopó de la mano de la Diputación de Alicante. El dinero se canalizará a través del Plan +Cerca y el Bono Consumo para cubrir gastos municipales y reforzar el apoyo a las familias y al pequeño comercio.

En palabras de la vicepresidenta primera, Ana Serna: Son "cifras históricas". Los ayuntamientos "tendrán plena libertad y autonomía para decidir el destino de los fondos", ha apuntado la responsable provincial, quien ha puesto en valor "el esfuerzo que realiza la Diputación para mejorar los servicios en nuestros pueblos y ciudades y reactivar la economía ayudando a las familias y a las pequeñas y medianas empresas".

Por un lado, el Plan +Cerca contempla una aportación de 9.323.710 euros para los municipios de la Vega Baja y el Baix Vinalopó. Las subvenciones irán destinadas íntegramente a financiar gasto corriente y se fijan según los siguientes criterios de distribución: la población, -con un fijo y un variable en función del número de habitantes-, la superficie, la densidad de población, el riesgo de despoblamiento y entidad local menor.

El máximo de la subvención es de 500.000 euros y se destinará a cubrir los gastos generales de funcionamiento y mantenimiento ordinario (personal, limpieza, agua, telecomunicaciones, primas de seguros…) de instalaciones municipales como parques públicos y jardines, consultorios médicos, centros docentes, bibliotecas, edificios culturales, instalaciones deportivas, gastos energéticos.

Bono Consumo

Por otra parte, el Bono Consumo distribuirá entre los municipios de las comarcas de la Vega Baja y el Baix Vinalopó 8.010.476 euros, la cifra más alta en la historia de esta iniciativa que gestiona el área de Desarrollo Económico y que arrancó por primera vez en el año 2022.

En este caso, el objetivo es “inyectar dinero en la economía de los hogares, en las familias para ayudarles ante el incremento de la cesta de la compra, al tiempo que se consigue que estos recursos, además, circulen en el comercio de proximidad y en ese gran sector que representan en la provincia los autónomos y las pequeñas y medianas empresas”, ha destacado Serna.

Las ayudas, que se distribuirán en función de la población entre todos los municipios de la provincia, se otorgarán de forma directa a los ayuntamientos vía convocatoria y serán ellos los que desarrollarán su propia campaña, pudiendo aportar, si así lo estiman, fondos propios a la misma y decidir, por ejemplo, qué tipo de establecimientos entran o si se dirige a vecinos empadronados o a todos los ciudadanos.

La Diputación no subvencionará los gastos de gestión de la campaña por la que opte la entidad local.

En este caso se subvencionarán actuaciones que los consistorios realicen entre la publicación de la convocatoria y el 31 de diciembre de 2026 si el consistorio opta por el anticipo y hasta el 15 de octubre de 2026 si no se acoge al mismo, que salvo que se renuncie expresamente se otorgará con la resolución. El plazo para la justificación será del 31 de enero de 2027 y el 31 de octubre de 2026 en función de si solicitan o no anticipo.

La subvención viene fijada por la población de la localidad, estableciéndose un fijo más un variable según el número de habitantes.

Ayudas SUMA

Asimismo, la convocatoria de subvenciones impulsada por SUMA con carácter excepcional para ayudar a los ayuntamientos de la provincia que tienen delegada la gestión y recaudación de sus tributos en el organismo tributario a financiar parcialmente el gasto público que genera a las arcas municipales esta encomienda repartirá 1.144.158 euros entre los 30 municipios que integran las comarcas del Baix Vinalopó y la Vega Baja.

El objetivo de esta iniciativa, dotada en su conjunto con 3,2 millones de euros, es devolver a los ayuntamientos parte del esfuerzo que realizan para sufragar este servicio de gestión y recaudación de tributos, especialmente en un momento complejo de coyuntura económica en el que los gastos de las corporaciones locales cada vez son mayores

Las subvenciones se distribuyen en dos tramos; uno lineal de 4.000 euros y otro proporcional hasta agotar la dotación con límite del coste satisfecho en 2025 por cada ayuntamiento. La ayuda deberá ser solicitada por el consistorio una vez aprobada la convocatoria.