Compromís exige prohibir por ley la compra de vivienda a no residentes para frenar la "subida bestial" de precios en Alicante

La crisis habitacional en la provincia de Alicante ha alcanzado un punto de inflexión que ha llevado a Compromís a retomar una medida drástica ante el Gobierno central. El diputado de la formación en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha exigido formalmente la prohibición de compra de viviendas a población no residente en Alicante, con el objetivo de garantizar el derecho constitucional a la vivienda frente a la creciente presión especulativa.

Esta propuesta surge tras conocerse los datos del mercado en el último año: en junio de 2026, el precio de la vivienda de segunda mano en Alicante creció un 16,8 % respecto al año anterior.

Ibáñez ha registrado una batería de preguntas dirigida al Ministerio de Vivienda para que actúe de manera urgente. Según el diputado, la situación es insostenible, ya que el comprador no residente llega a pagar, de media, un 76 % más que un residente español, lo que genera un "efecto arrastre" que tensiona todo el mercado local.

"No puede ser que la casa de al lado de una mansión se encarezca simplemente por proximidad, impidiendo que una persona normal pueda comprar su hogar", ha señalado Ibáñez en declaraciones recientes.

El diputado recuerda que las cifras respaldan la urgencia de la medida. En la provincia de Alicante, las compras por parte de personas que no residen en el territorio superan el 33 %, lo que significa que una de cada tres casas (y en algunas zonas incluso una de cada dos) es adquirida por población no residente.

Ibáñez destaca que la Comunitat Valenciana concentró el 40 % de todas las compraventas realizadas por no residentes en España durante el año 2025, una tendencia que ha empeorado significativamente en lo que llevamos de 2026.

El cambio respecto a 2023

Para Compromís, esta "subida bestial" de los precios no es casual, sino que responde a un modelo que prioriza el negocio sobre el derecho habitacional. El diputado insiste en que se trata de "operaciones quirúrgicas" en zonas donde se supera el umbral del 30 % de compras por no residentes, una medida que considera necesaria para frenar la especulación.

En mayo de 2023, justo antes de las elecciones autonómicas, la formación ya propuso esta medida en el Senado "para emular la medida adoptada por Canadá de prohibir temporalmente la venta de viviendas a personas físicas o jurídicas sin nacionalidad correspondiente al Estado español".

De aquella propuesta que no salió adelante y en la que no recibió el apoyo de sus socios socialistas en el Consell que dirigían con el pacto del Botànic, Ibáñez considera que aquel fue un error del PSPV.

Compatibilidad con el derecho

Una de las principales razones con las que impulsan de nuevo esta medida es su encaje legal. Ibáñez asegura que el derecho comunitario europeo ya ha reconocido que este tipo de regulaciones son compatibles con el mercado único siempre que se limiten a territorios con circunstancias excepcionales y delimitadas. En este sentido, ha recordado que el Ministerio de Vivienda ya está estudiando medidas similares para los archipiélagos de Baleares y Canarias.

"Entendemos que la realidad de Alicante es similar y no puede quedarse fuera de estas soluciones", afirma el diputado, quien insta al Gobierno de España a no escudarse en la realización de más estudios y a pasar directamente a la acción legislativa.

La propuesta de Compromís busca modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, una competencia exclusiva del Estado, para permitir estas restricciones en zonas de alta presión inmobiliaria.

El diputado también ha hecho hincapié en la necesidad de un cambio cultural y político en España respecto a la propiedad inmobiliaria. Critica que todavía exista una parte de la sociedad que no ha asumido que "la vivienda es un derecho para todas y todos", y no simplemente un activo para "vender rápido, barato y especular".

Ibáñez confía en que, al igual que ocurrió con la eliminación de las Golden Visa, una medida a la que el Gobierno inicialmente se resistió pero que acabó implementando, esta restricción a la compra no residente terminará abriéndose paso.

"Es una propuesta necesaria y ajustada a una realidad en la que nadie debería estar en contra: si alguien quiere comprar una casa, que sea para vivir en ella", ha concluido, subrayando que la prioridad debe ser el bienestar de los residentes locales frente a los intereses de grandes capitales extranjeros.