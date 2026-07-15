La Diputación inyecta 56 millones de euros para ampliar el Plan +Cerca e impulsar un nuevo Bono Consumo

La Diputación de Alicante destinará 56 millones de euros procedentes de los remanentes de tesorería a ampliar el Plan +Cerca con otros 31 millones de euros – lo que eleva el importe total en 2026 a 40 millones - y a impulsar una nueva edición del Bono Consumo con 25 millones de euros.

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, ha presentado esta mañana, acompañado por las vicepresidentas Ana Serna y Marina Sáez, los detalles de esta operación de tesorería, que será llevada mañana a Comisión de Hacienda y el próximo martes a pleno para su aprobación por parte de los grupos políticos.

"Gracias a estos fondos extraordinarios vamos a alcanzar cifras históricas en dos programas destinados a los ayuntamientos, dándoles a estos plena libertad y autonomía para gestionar unos fondos que van a contribuir a mejorar los servicios en nuestros municipios y a ayudar a las familias y comercios de proximidad", ha indicado Toni Pérez.

Pérez ha insistido en que la puesta en marcha de estas partidas, "que inyectarán economía, liquidez y tesorería, pone de manifiesto que estamos cumpliendo con la palabra dada, aunque no con la intensidad que quisiéramos por estar limitados en el uso de los remanentes -que en el caso de la Diputación ha cifrado en 341 millones de euros-, que están congelados por una decisión unilateral y exclusiva del Gobierno de España que preside Pedro Sánchez".

Plan +Cerca

La modificación de crédito permitirá, por un lado, impulsar desde el área de Asistencia a Municipios una segunda fase del Plan +Cerca, en este caso con 31.045.053 euros, que se sumarán a los 8.845.924 euros con los que se dotó este plan en su primera fase y que ya se ha distribuido entre los ayuntamientos beneficiados, lo que eleva la cifra total a 39.890.977 euros.

Se trata, por tanto, de la segunda cifra más alta del Plan +Cerca en la historia de la Diputación y la más elevada destinada nunca a cubrir gasto corriente.

"La Diputación hace un esfuerzo sin precedentes para atender las necesidades del día a día de nuestros municipios, lo que demuestra una vez más nuestro compromiso con los ayuntamientos, a quienes damos total libertad para que decidan el destino de los fondos", ha destacado Toni Pérez.

Los 141 municipios y tres entidades locales de la provincia podrán acceder a este plan, cuyas subvenciones irán destinadas íntegramente a financiar gasto corriente y que se fijan según los siguientes criterios de distribución: la población – con un fijo y un variable en función del número de habitantes, la superficie, la densidad de población, el riesgo de despoblamiento y entidad local menor.

El máximo de la subvención será de 500.000 euros y se destinará a cubrir los gastos generales de funcionamiento y mantenimiento ordinario (personal, limpieza, agua, telecomunicaciones, primas de seguros…..) de instalaciones municipales como parques públicos y jardines, consultores médicos, centros docentes, bibliotecas, edificios culturales, instalaciones deportivas, gastos energéticos.

Toni Pérez ha incidido es que "es el programa más municipalista de la Diputación de Alicante, que no resiste comparación con ningún otro fondo, llámese como se llame, de cualquier otra administración hacia los ayuntamientos", al tiempo en que ha reiterado que responde "a un modelo de reparto equitativo y justo que prioriza siempre a los municipios más pequeños y con menos recursos que, en algunos casos, reciben dotaciones económicas muy por encima de su propio presupuesto municipal".

Bono consumo

La otra gran partida que se impulsará gracias a los ahorros de la Diputación de Alicante es el Bono Consumo, que se dota en este ejercicio con 25 millones de euros de remanentes, la cifra más alta en la historia de esta iniciativa que gestiona el área de Desarrollo Económico y que arrancó por primera vez en el año 2022.

"Volvemos a activar una nueva campaña de bono consumo, una línea presupuestaria que ha demostrado ser una herramienta muy útil para inyectar dinero en la economía de los hogares, en las familias, para que estos recursos, además, circulen en el comercio de proximidad y en ese gran sector que representan en la provincia los autónomos y las pequeñas y medianas empresas", ha destacado el presidente.

Las ayudas, que se distribuirán en función de la población entre todos los municipios de la provincia, se otorgarán de forma directa a los ayuntamientos vía convocatoria y serán ellos los que desarrollarán su propia campaña, pudiendo aportar, si así lo estiman, fondos propios a la misma y decidir, por ejemplo, qué tipo de establecimientos entran o si se dirige a vecinos empadronados o a todos los ciudadanos.

La Diputación no subvencionará los gastos de gestión de la campaña por la que opte la entidad local. "La Diputación entrega el dinero, financia el bono consumo a los ayuntamientos y cada corporación local y dentro de su propia autonomía, gestiona el bono como mejor le parezca, proceda o interese", ha aclarado.

En este caso se subvencionarán actuaciones que los consistorios realicen entre la publicación de la convocatoria y el 31 de diciembre de 2026 si el consistorio opta por el anticipo y hasta el 15 de octubre de 2026 si no se acoge al mismo, que salvo que se renuncie expresamente se otorgará con la resolución. El plazo para la justificación será del 31 de enero de 2027 y el 31 de octubre de 2026 en función de si solicitan o no anticipo.