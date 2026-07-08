Juanma Lorente, abogado, no se corta sobre las falsas bajas laborales: "Se les puede despedir sin indemnización"

Montaje con una imagen de archivo de un despido y una imagen de Juanma Lorente. iStock

Las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral calificándolo como "un cáncer" y sugerir recortes en las bajas de los trabajadores enfermos han creado un debate político sobre las bajas laborales y las denominadas falsas bajas.

De acuerdo con un informe de la Asociación de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (AMAT) y los datos de la Seguridad Social, en los últimos años las bajas laborales se han incrementado un 60 %. Este aumento también ha afectado en los últimos tiempos a la provincia de Alicante, que cuenta con más de 660.000 afiliados a la Seguridad Social en Alicante.

Para el abogado laborista Jaime Lorente, uno de los mayores problemas son las bajas simuladas, que son "las que más daño hacen" tanto al empresario como al resto de trabajadores.

El experto explica que las empresas pueden recurrir a detectives privados para acreditar un fraude en la incapacidad temporal y proceder al despido si existen pruebas suficientes.

"Simular una baja médica puede salir muy caro", señala en uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok, donde advierte de que fingir una incapacidad temporal puede conllevar el despido disciplinario sin derecho a indemnización.

El jurista sostiene que este tipo de conductas perjudican tanto a las empresas como al resto de trabajadores que sí se encuentran de baja por motivos reales.

"No hay nada que haga más daño a una empresa y a los demás trabajadores que están de baja, pero están de baja de verdad, que uno que simula su baja", afirma.

Según explica, quien finge una incapacidad temporal "se está aprovechando de la empresa, de la Seguridad Social y también del resto de sus compañeros", por lo que considera plenamente justificado que la empresa investigue la situación.

Lorente recuerda que la legislación permite a las empresas contratar detectives privados para comprobar si un empleado está incumpliendo las obligaciones derivadas de una baja médica.

El abogado insiste en que el hecho de encontrarse de baja médica no protege al trabajador cuando existe un comportamiento fraudulento.

"Mucha gente podrá pensar que no se le puede despedir porque está de baja. Da igual que esté de baja. Lo que está haciendo es ilegal", indica Lorente.

En su vídeo, el abogado reconoce que existen personas que acuden al médico fingiendo síntomas para obtener una incapacidad temporal y explica que, en estos casos, las investigaciones privadas son una herramienta habitual en el ámbito laboral para acreditar un posible fraude.

"Los detectives están a la orden del día. Es algo totalmente normal. Sí es verdad que es caro, pero es totalmente normal", añade.

Uno de los supuestos más claros, según Lorente, se produce cuando un empleado aprovecha la incapacidad temporal para trabajar en otra empresa.

"Si hay pruebas de que esta persona está trabajando en otro sitio mientras está de baja en tu empresa, se le puede despedir. La ley es la ley y hay que aplicarla a los trabajadores y a las empresas por igual", concluye.