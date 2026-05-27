PP y VOX comprometen 3,6 millones de euros para nuevas inversiones en San Vicente

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig dispondrá este año de más de 34,6 millones para el desarrollo de inversiones y de un presupuesto superior a los 91 millones de euros. Así lo han adelantado el alcalde, Pachi Pascual, y el concejal de Intervención, Pablo Quintana, que han analizado el destino de estos nuevos recursos y la evolución de las obras comprometidas.

Quintana ha celebrado "esta nueva inversión millonaria para San Vicente, una ciudad que atraviesa el mejor momento financiero de toda su historia, manteniendo una deuda del 0% y una rebaja histórica del IBI del 5%". El edil ha remarcado que, a los más de 5 millones de euros de inversión del Presupuesto de 2026 aprobado en el mes de marzo, se suman ahora otros 3,6 millones de euros financiados con remanentes de tesorería y 26 millones de euros de 2025 para obras y mejora de servicios públicos.

Con los nuevos fondos, de 3.637.000 euros, la actuación más relevante es la edificación de dos pasos inferiores en la Ronda Oeste con un coste estimado de 2,5 millones de euros. Pascual ha reconocido que "es una obra estratégica para el desarrollo de la ciudad".

El primero de los pasos inferiores sobre las vías del tren, de 20 metros de anchura, conectará la prolongación de la avenida País Valencià con el barrio de Granada, donde está situada la fábrica de Cemex. En este punto se creará una vía con dos carriles para el tráfico rodado y aceras peatonales que contribuirán a descongestionar y mejorar la permeabilidad entre estas dos zonas.

El alcalde ha revelado que, tras mantener conversaciones con Adif, se agilizará esta intervención, que ya se ha empezado a planificar para poder realizarla durante la próxima interrupción del tráfico ferroviario con motivo de las obras del Corredor Mediterráneo. Pascual ha considerado que "es una oportunidad porque, si no hacemos este paso coordinadamente con ADIF ahora, va a ser casi imposible en otro momento". Pascual ha anticipado que el otro paso inferior que se va a desarrollar, de carácter peatonal, está situado en la prolongación de la calle Colón.

Nuevas actuaciones para 2026

El concejal de Intervención ha avanzado que otras actuaciones incorporadas en los remanentes que se aprobarán en el próximo pleno ordinario son la ordenación del tráfico y el estacionamiento con la instalación de cámaras, con un importe de 300.000 euros, y la construcción del albergue municipal, que recibirá 276.500 euros.

Según Pablo Quintana, se continuará, además, con la mejora de la red viaria del municipio. Más de 100.000 euros se repartirán entre la redacción del proyecto de mejora de la calle San José, Lepanto y Balmes, la actualización del proyecto de transformación del entorno del colegio Miguel Hernández y la sustitución del césped en la rotonda de Santa Isabel. Esta inversión irá acompañada de un nuevo proyecto de mejora del alumbrado público en las zonas urbanas sur y norte, con 150.000 euros. El edil ha apuntado que "también este año se apostará por la puesta a punto de instalaciones deportivas, del cementerio y parques y jardines".

Pascual ha dado cuenta de que, a un año de que termine la legislatura, los grandes proyectos incluidos en los remanentes de 2025 están finalizados o en un estado de ejecución muy avanzado.

Según los últimos datos, el alcalde ha asegurado que "de los 27 millones para inversiones aprobados en abril del pasado ejercicio, podemos decir que aproximadamente unos 20 millones de euros, por encima del 75%, estarán ejecutados a finales de este año". Pascual ha certificado que "ya hay actuaciones finalizadas por valor de 2,3 millones de euros y las que están en curso suman en conjunto 14 millones de euros".

El primer edil ha hecho un recorrido por las intervenciones más relevantes para el municipio "que ya disfrutan los ciudadanos". Se ha referido así al acondicionamiento y asfaltado de calles y caminos, con más de un millón de euros; el nuevo espacio verde del Solar de la Festa, con 453.000 euros; la renovación del vallado del parque Lo Torrent, con 275.000 euros; la eliminación de los contenedores soterrados, con 132.000 euros, o la adecuación del aparcamiento del solar de Marialice.

En cuanto a los proyectos que están en pleno proceso de ejecución con una inversión de 14,1 millones de euros, el primer edil ha remarcado el avance de las nuevas piscinas municipales, dotadas con 4,2 millones de euros, "que ha tenido que sacar adelante un gobierno de PP y Vox y por fin no son una quimera, son una realidad".

Otras obras calificadas como estratégicas son la remodelación de las calles Picasso, Villafranqueza y Mayor y su entorno, con un presupuesto de adjudicación de más de 6 millones de euros, la reurbanización del paseo de los Olivos y calle Jazmines en Haygón, con 845.000 euros, la renovación del alumbrado de la avenida L’Almassera, con 722.000 euros, que está previsto concluir este año. Además, hay casi un millón de euros en ejecución para la edificación del primer albergue animal del municipio.

Pascual ha anunciado que esta misma semana han empezado la reforma del edificio de la Guardia Civil, en la que se invertirán 201.000 euros para la renovación de espacios de atención al público y oficinas.

En cuanto a proyectos, está en fase de redacción la modificación del diseño inicial del futuro centro cultural de La Yesera y, en breve, se adjudicará el desarrollo del nuevo campo de fútbol, el acondicionamiento de la plaza de la Cierva y la calle Maestro Chapí, el centro social de la calle Balmes y la cubierta de la pista azul.

El alcalde ha señalado que, en conjunto, "estamos hablando de una apuesta por la transformación integral de la ciudad en la que no hay que olvidar la puesta en marcha de dos nuevos contratos para la limpieza y recogida de residuos y la infraestructura verde que son fundamentales en este proceso de avance hacia una ciudad accesible, moderna y sostenible que todos queremos".

Otras inversiones

A través del Presupuesto Municipal 2025 también se han impulsado obras por valor de 5 millones de euros, como el IES número 6 y la ampliación de instalaciones en el Canastell; la mejora del alumbrado en los polígonos industriales; la adecuación de los bajos del Ayuntamiento; mejoras en el barrio del Tubo; la instalación de un nuevo sistema de riego en la avenida Vicente Savall, recientemente finalizada; la adecuación de nuevas viviendas de emergencia habitacional y la mejora de otras dotaciones deportivas.