Ya es oficial: los padres pueden reclamar las dos semanas de permiso retribuido con efectos retroactivos desde 2024

La normativa laboral en España ha dado un vuelco en el último mes, despejando algunas dudas, pero complicando el escenario para miles de familias. El abogado laboralista Rubén Navarro (@rubolaboral en Instagram) explica que, tras los últimos cambios, ya es posible solicitar las dos semanas adicionales de permiso por nacimiento con efectos retroactivos.

"Se pueden pedir con efectos retroactivos desde el 2 de agosto de 2024", asegura Navarro, señalando que este es uno de los puntos más importantes para los trabajadores que han tenido hijos recientemente. Según el letrado, "estas dos semanas seguro que van a ser retribuidas y te las tienen que dar".

La situación ha cambiado drásticamente respecto al mes de marzo. Si bien anteriormente se peleaba por la retribución del permiso parental de ocho semanas basándose en directivas europeas, la nueva configuración del Estatuto de los Trabajadores ha modificado "la foto" de la legalidad actual.

Navarro recuerda que el permiso por nacimiento ha pasado de 16 a 19 semanas. Esta ampliación se distribuye en seis semanas obligatorias tras el parto, once semanas a disfrutar antes de que el menor cumpla un año y "dos semanas sueltecitas hasta que el niño cumpla 8 años".

Este cambio es, para el experto, una respuesta técnica para cumplir con Europa. La directiva exige 22 semanas de permiso (14 por nacimiento y 8 parentales). "Si tú ahora sumas conforme está regulado en España son 6 + 11 + 2 que serían 19", explica. Pero añadiendo el permiso de lactancia acumulada se llegaría a las 22 exigidas.

Sin embargo, este "mix" legislativo tiene una consecuencia negativa para el trabajador. "La foto a día de hoy es que no es retribuido el permiso parental de 8 semanas, que en la anterior sesión lo dábamos como retribuido", advierte el abogado de Alicante.

Navarro es crítico con la forma en que se ha implementado la norma. "España legisla mal: es algo objetivo", afirma con contundencia al analizar cómo se han mezclado diferentes tipos de permisos en un mismo artículo. Para el letrado, esta "forma de regular fatal" genera confusión entre los beneficiarios.

A pesar del desorden normativo, Navarro se muestra optimista respecto a la respuesta de los empleadores ante las 19 semanas oficiales. "Si el Estatuto habla de 19 semanas retribuidas, permiso por nacimiento de hijo, ahí no hay discusión. No creo que a ninguna empresa se le ocurra denegar esas dos semanitas", sostiene.

Para los casos de familias monoparentales, la protección es mayor. El texto legal especifica que "en el supuesto de monoparentalidad, el periodo de suspensión será de treinta y dos semanas", lo que supone un blindaje importante para estas unidades familiares.

El consejo final de @rubolaboral para quienes quieran ejercer estos derechos es la precaución y el asesoramiento. "Lo importante es que sepan ahora mismo cuál es la situación y que sepan que eso tiene efectos desde el 2 de agosto de 2024", reitera. Y concluye instando a los trabajadores a no perder estas semanas de conciliación.