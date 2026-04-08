Ya es oficial: tienes permiso parental retribuido de 8 semanas para cuidar a tus hijos y por qué hay que exigir el cobro

El abogado de Alicante Rubén Navarro analiza el "olvido" del legislador español y explica cómo actuar si tu empresa se niega a pagarte este derecho de conciliación.

La conciliación familiar en España ha dado un paso adelante con el nuevo permiso parental, aunque no sin polémica. El abogado Rubén Navarro, conocido en redes sociales como @rubolaboral, analiza la situación de este derecho que permite a los progenitores disfrutar de hasta ocho semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años.

Este permiso nace de la necesidad de cubrir un hueco legal. Según explica Navarro, "cuando el hijo ha nacido, los padres tienen la prestación por nacimiento, pero cuando ya son un poco más mayores, había como una especie de vacío en cuanto a la conciliación".

La controversia surge al analizar si este tiempo debe ser remunerado. "Europa estableció este permiso y en su directiva se establecía que era retribuido", señala el abogado. Sin embargo, al trasladarlo a la normativa española, "en el Estatuto de los Trabajadores se recoge, pero casualmente se les ha olvidado poner la palabra retribuido".

Esta omisión ha generado un conflicto directo en los centros de trabajo. "Las empresas entienden que si no pone la palabra retribuido es que es no retribuido", afirma Navarro. En la práctica, esto supone que muchos trabajadores ven cómo su nómina se reduce si deciden ejercer este derecho.

A pesar de este vacío en el texto legal, los tribunales ya están empezando a dar la razón a las familias. Navarro destaca que "ya ha llegado algún juzgado, en concreto uno de Barcelona, que ha establecido que, como este permiso deriva de una normativa europea, debe considerarse retribuido".

Para el experto de Alicante, el futuro es claro, aunque el camino sea judicial: "Yo creo que el permiso al final será retribuido, pero mientras, a los trabajadores les toca pelear porque se les retribuya".

Sobre cómo deben actuar los empleados, @rubolaboral es contundente en sus consejos. "Cuando se solicite, que el trabajador haga mención a que debe ser un permiso retribuido", recomienda el letrado, instando a que se pida "con su retribución" apoyándose en las sentencias ya existentes.

Un detalle técnico fundamental que Navarro subraya es la forma de disfrute del permiso. Basándose en la jurisprudencia más reciente, aclara que "se puede disfrutar por semanas sueltas, no por días sueltos", algo sobre lo que "el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado".

El abogado recuerda que este es un derecho que no hace distinciones de género. "Se quiere favorecer la conciliación tanto de madre como de padre. No hay distinción en la norma", explica sobre estas ocho semanas que representan "un gran cambio en la legislación laboral".

Si tras solicitarlo por escrito la empresa decide no pagar, el trabajador debe estar atento a su nómina para detectar cualquier descuento. En ese caso, Navarro advierte que es el momento de "buscarse un abogado y meterse en un procedimiento judicial" para reclamar lo que Europa garantiza.