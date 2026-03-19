El coste laboral en la Comunitat sube menos que en España y la brecha salarial se agranda

La Comunitat Valenciana encarece su coste laboral, pero sigue lejos de la media española y con salarios que avanzan mucho más despacio que el resto del país. El último tramo de 2025, publicado por el Portal Estadístico de la Generalitat, consolida una tendencia preocupante. Contratar en la región es cada vez más caro para las empresas, mientras la mejora efectiva de las nóminas apenas se nota a final de mes.

Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del cuarto trimestre de 2025, el coste laboral total en la Comunitat se sitúa en torno a los 2.980 euros por trabajador y mes, tras crecer cerca de un 2% interanual. La mayor parte de esta subida no llega a la renta de los asalariados en forma de nómina.

El salario medio apenas avanza en torno al 1,5%, en un contexto en el que la inflación y la subida del SMI siguen presionando el poder de compra de los hogares. El resto del incremento se concentra, sobre todo, en cotizaciones a la Seguridad Social y otros costes no salariales.

El contraste con el conjunto del territorio nacional es evidente. Mientras el coste laboral medio nacional supera ya los 3.380 euros por trabajador y mes y marca máximos de los últimos 25 años, la Comunitat Valenciana permanece casi 400 euros por debajo.

Esa brecha está convirtiéndose en estructura. Ya en 2024 este periódico informó de que el coste laboral valenciano era un 10,3% inferior al de la media española y que la distancia se repetía en los principales sectores productivos, desde la industria hasta los servicios.

Gráfico comparativo del coste laboral por trabajador y mes. PEGV

La evolución reciente confirma, además, una paradoja que este diario ya subrayó en diciembre de 2025: el coste laboral encadena varios trimestres de subidas, pero el grueso del esfuerzo se queda en la parte empresarial y en la factura de las cotizaciones.

Las nóminas crecen, sí, pero a un ritmo mucho más moderado que el registrado en el conjunto del país y claramente insuficiente para cerrar la brecha histórica con España. En términos de poder adquisitivo, el margen de mejora para los trabajadores valencianos sigue siendo muy limitado.

Este comportamiento contrasta con la dinámica estatal, donde los costes laborales y los salarios han protagonizado un ciclo alcista sostenido desde 2021, hasta encadenar una veintena de trimestres de subidas y alcanzar cifras récord desde el año 2000.

Mientras tanto en España los incrementos están siendo más intensos tanto en la parte salarial como en la de cotizaciones, en la Comunitat Valenciana el ajuste pivota más sobre el componente no salarial, reforzando el low cost en términos de sueldos.