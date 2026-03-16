Marta Bergadà, la abogada que ha logrado perdonar 137.870 € de deuda a un padre: "Hay derecho a otra oportunidad"

A lo largo de una vida, pueden surgir situaciones en las que uno jamás se habría visto. Realidades cuyas dificultades hacen que muchas veces no se vea la luz al final del túnel.

Acumular deudas económicas puede sumergir a una persona en ese pozo sin fin, y salir de él es posible a día de hoy gracias a la Ley de Segundas Oportunidades.

Esto le ocurrió a un padre de una niña con discapacidad en Alicante. Llevaba acumulado un total de 137.870 euros de deudas, una cifra inasumible para una persona humilde y sin ingresos extraordinarios.

Pero esta deuda no empieza con un exceso de consumo o con vicios malos, sino con el nacimiento de una hija con graves malformaciones congénitas.

"Hoy estás bien y mañana puede cambiar tu vida por completo", resume Marta Bergadà, abogada especializada en derecho concursal y socia fundadora de Bergadà Abogados, el bufete que ha logrado la exoneración total de sus deudas y que conversa con EL ESPAÑOL sobre el caso.

Una década de créditos

La hija de este vecino de la provincia nació en 2007 con malformaciones cerebrales que requerían atención constante y especializada.

Para poder cuidarla, el padre redujo drásticamente su actividad laboral, la madre dejó de trabajar y la familia empezó a encadenar créditos para costear tratamientos, adaptar la vivienda y sostener el día a día.

"No es que se hubiesen endeudado por razones dudosas, sino simplemente por las circunstancias de la vida", explica Bergadà.

La situación se agravó cuando una demanda por presunta negligencia médica durante el embarazo se resolvió en su contra. El procedimiento se desestimó y los padres fueron condenados a pagar más de 98.000 euros en costas, una cifra que con intereses y recargos llegó a rozar los 150.000 euros.

A esto se sumaron otras deudas de consumo y una reclamación de la Agencia Tributaria por un error en la aplicación de las deducciones del IRPF, pues se le había aplicado el 100% por discapacidad de la hija en lugar del 50%.

Un malentendido que terminó de hundir una economía ya frágil de la familia. Con la nómina embargada y el teléfono sonando a todas horas por llamadas de empresas de recobro, la familia tocó fondo.

"Teníamos todos los elementos, una alineación de astros para cargarse a una familia entera", resume la abogada.

La presión económica y emocional acabó rompiendo a la pareja. La niña murió a los 15 años, tras una vida de cuidados intensivos, y el padre se quedó solo frente a una deuda que considera "inasumible para un deudor de buena fe".

Encontrar la salida

En 2023, este vecino conoció la Ley de Segunda Oportunidad a través de una noticia sobre otro caso, también tramitado por Bergadà Abogados.

"En ese momento no se atrevió a iniciar el procedimiento, pero dos años después decidió dar el paso", recuerda la letrada. Le influyó saber que, si el caso no prosperaba, el despacho se comprometía a devolver los honorarios.

El equipo analizó su historia y comprobó que cumplía los requisitos de buena fe. El padre no tenía antecedentes penales por delitos económicos, ni sanciones muy graves con Hacienda o la Seguridad Social, ni un concurso culpable por temeridad en el endeudamiento.

"Esos requisitos los cumple el 99% de las personas que llegan sobreendeudadas a nuestro despacho", sostiene Bergadà.

La abogada recuerda que la Ley de Segunda Oportunidad se incorporó a la Ley Concursal española en 2015, impulsada por una directiva europea.

"En España teníamos un artículo, el 1911 del Código Civil, que decía que responderás ante las deudas con tus bienes presentes y futuros toda tu vida. Esta ley quiebra ese principio", explica.

El mecanismo central es la exoneración del pasivo insatisfecho, conocida por sus siglas como EPI: el perdón judicial de las deudas que la persona no puede pagar, siempre que cumpla las condiciones legales.

En el caso de Alicante, el Juzgado Mercantil número 1 ha exonerado la totalidad de los 137.870 euros que arrastraba el padre, incluyendo costas e intereses.

"Cuando me comunicaron que estaba libre de todo, no me lo creía. Lloré de alivio. Sentí que, después de tantos años, podía mirar al futuro con esperanza", confesó el afectado tras conocer la sentencia.

De la teoría a la vida real

La Ley de Segunda Oportunidad nació pensando en empresarios que habían fracasado con su negocio, pero España la amplió también a particulares y consumidores.

El objetivo, según Bergadà era que: "Las personas puedan recuperarse, puedan reintegrarse al circuito económico, porque si no recuperas a una persona la condenas a vivir en la economía sumergida".

No todas las deudas, sin embargo, se pueden borrar. Quedan fuera, por ejemplo, las responsabilidades civiles derivadas de delitos y determinados créditos hipotecarios, para evitar que se utilice la norma de forma fraudulenta.

La deuda pública con Hacienda o Seguridad Social es solo parcialmente exonerable y con límites cuantitativos.

"Lo que buscamos es un reset, un borrón y cuenta nueva para quien cumplió las reglas y ha tenido mala suerte", resume la letrada. "Antes, un empresario que quebraba no tenía otra oportunidad, y eso va contra la dignidad y contra los derechos humanos".

La abogada constata que los efectos de la ley llegan con retraso: "Ahora nos está llegando gente de la crisis de 2008, promotores que avalaron con todo. Y aún nos tiene que venir el impacto del Covid y de otras crisis, porque la gente tarda mucho en atreverse a pedir ayuda".

Abogados "con corazón"

Aunque el caso se ha resuelto en Alicante, el bufete que lo ha llevado está a más de 400 kilómetros. Bergadà Abogados tiene su sede en Agramunt, un municipio de Lleida de unos 6.000 habitantes, pero trabaja en toda España gracias a las herramientas digitales.

Atendieron a este cliente a distancia, combinando reuniones telemáticas con un acompañamiento continuado durante todo el procedimiento.

"Somos abogados con corazón", reivindica la letrada. "Cada caso es una persona y nuestra misión es acompañarla del principio al fin. Sabemos cómo se llaman sus hijos, si tienen mascota, qué les ha pasado".

Muchos clientes llegan tratando de mantenerse enteros, pero, cuando se sienten escuchados, "se desmoronan, empiezan a llorar y sacan el lastre de todos estos años".

#martabergadà #leydesegundaoportunidad #leydelasegundaoportunidad #derivación ♬ sonido original - Bergadà Abogados @bergadaabogados ⚖️ ¿Fuiste empresario, lo intentaste todo y ahora cargas con deudas que no te dejan dormir? Este vídeo es para ti. En Bergadà Abogados somos especialistas en Derecho Concursal y en la Ley de la Segunda Oportunidad. Hemos defendido ante el Tribunal Supremo que una derivación no es una sanción y que no siempre implica fraude o mala fe. Y nos ha dado la razón. Hoy os explicamos qué significa esta sentencia y por qué supone un cambio importante para muchos empresarios con deuda pública. Si tienes una derivación, esto te interesa. 🔗 Descubriréis más vídeos interesantes en nuestra web www.bergadaabogados.com. #bergadaabogados

Cuando el juzgado dicta la exoneración, Bergadà suele ser quien llama personalmente. "Les digo: "Mira, ya tienes el perdón de las deudas, ya no tienes que hablar con los acreedores". Estallan de emoción", relata.

A partir de ahí, el despacho ofrece un acompañamiento "360º": se encargan de sacarlos de los ficheros de morosos, gestionar la retirada de embargos y, si lo desean, cursos de educación financiera y apoyo psicológico.

La abogada insiste en que el conocimiento de esta norma es todavía muy limitado. "Mucha gente desconfía o ni siquiera sabe que tiene derecho a una segunda oportunidad", señala. Por eso participa en entrevistas, está muy activa en TikTok y mantiene un foro en redes sociales donde responde a diario dudas de personas sobreendeudadas.

Casos como el de este padre de Alicante, que perdió a su hija y arrastró durante años una montaña de préstamos y costas judiciales, son, para ella, la mejor explicación del sentido de la ley.

"Este caso demuestra el valor social de la Ley de Segunda Oportunidad, pensada para ofrecer una salida real a personas atrapadas en deudas imposibles, especialmente cuando derivan de circunstancias vitales extremas, como el cuidado de un menor con discapacidad", subraya.