Juan Carlos Brotons, experto en coches eléctricos: "El precio de la recarga tiene un escudo frente a lo que pasa en Irán"

Una prolongación del bloqueo del estrecho de Ormuz podría disparar aún más el precio de los combustibles. Esto castigaría todavía más los bolsillos de los conductores de Alicante con vehículos de combustión, mientras ven cómo sus equivalentes eléctricos cuentan con un escudo frente a la inestabilidad política.

Los conductores de vehículos de gasolina y diésel observan con preocupación el desarrollo del conflicto en Oriente Medio por las enormes repercusiones que este tiene en los precios de los combustibles.

La preocupación es menor entre los propietarios de vehículos electrificados debido a que, aunque "la guerra de Irán nos va a doler en el bolsillo, a los de combustión les va a doler el doble", resume Juan Carlos Brotons, delegado en Alicante de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE).

"Los del enchufe nos cargamos de sol, viento y lluvia. Y los del depósito siguen dependiendo de lo que pasa en el estrecho de Ormuz", compara el experto.

Si bien Brotons resalta que el usuario del vehículo eléctrico no está blindado totalmente frente a la guerra, destaca que "el precio de la recarga tiene un escudo".

Este "escudo" se explica porque parte de su electricidad procede de renovables, que no cotizan en ningún mercado.

A pesar del contexto bélico, se prevé que el coste de la recarga se mantenga estable o incluso baje en el futuro gracias a la competencia y a las nuevas tecnologías de almacenamiento.

Esta bajada se debe a que "hay más competencia, hay costes fijos que se diluyen entre más recargas, porque el mercado del vehículo eléctrico, a pesar de lo que parezca, va subiendo, y porque se están implementando nuevas soluciones que ya son económicamente viables", explica el delegado de AUVE.

Brotons indica que el conflicto internacional puede hacer que, si se prolonga en el tiempo, llegue a ralentizarse, "pero no a invertirse".

Blindaje eléctrico

Otra de las ventajas para los bolsillos de los conductores de eléctricos es que, a pesar del aumento de la energía, esto no supone necesariamente un mayor coste a la hora de recargar.

El especialista sostiene que esto es así debido a que "cuando se habla de subida de la energía es engañoso, porque se habla de un mercado de ajustes, el mercado diario. Los grandes operadores se cubren comprando la energía con un año de antelación".

"Los que ponen los precios de la recarga no compran la luz en el mercado del pánico, pero mientras haya miedo el mercado no va a bajar", apunta.

Además, España es uno de los países con mayor producción de energía renovable, lo que blinda los precios de su energía y la convierte en uno de los países de Europa que mejor está sosteniendo sus precios.

"La electricidad tiene un cortafuegos que la gasolina no tiene: solar, eólica, hidráulica y cada vez depende menos del gas, que sí que ha subido", compara Brotons.

Electricidad contra combustión

Si bien esta menor exposición del precio de la recarga a los conflictos internacionales puede que no sea el factor determinante a la hora de elegir un vehículo, sí supone una ventaja más para los electrificados en un mundo con un orden internacional cada vez más inestable.

"Toda piedra hace pared y es otra ventaja. La gasolina y el diésel están totalmente expuestos. Se puede resumir como que la gasolina no tiene escapatoria; la electricidad sí", comenta el experto.

Además de este escudo frente a las guerras, el "argumento definitivo" para Brotons es la salud y la eficiencia.

"La gasolina contamina y mata, aparte de que tenemos dependencia fósil, y la electricidad es mucho más eficiente", concluye.