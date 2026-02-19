Dimas Gimeno da una clase magistral del negocio de ecommerce y tienda física al empresariado alicantino

El expresidente de El Corte Inglés de 2014 a 2018, Dimas Gimeno, ha sido el protagonista de una nueva Conferencia Circular de la Cámara Business Club de Alicante en el hotel Huerto del Cura de Elche. Un foro en el que el empresario se ha definido como "tendero" para reflexionar sobre la realidad de un mercado saturado, fragmentado, con grandes plataformas comerciales y ante el reto generacional.

Presentado por el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, Gimeno ha dividido su exposición en cuatro grandes ejes, la inspiración, la realidad del mercado de la distribución, la receta que plantea para sobrevivir y triunfar en este mundo cambiante y la puesta en práctica de todas estas nociones, su proyecto WOW. Previamente, Baño ha recordado cómo en los últimos cuatro años la Cámara ha pasado de un presupuesto de 3,7 a 9,8 millones de euros gracias a su trabajo de formación de jóvenes y adultos para su reciclaje profesional.

El madrileño ha comenzado reivindicando las figuras de sus antepasados, César Rodríguez, Pepín Hernández y Ramón Areces, y la aventura de trasladar el sólido modelo de negocio de El Encanto, el mayor gran almacén en La Habana (Cuba) a Madrid, tras la revolución comunista, con la creación de El Corte Inglés y Galerías Preciados. Para destacar la figura de su tío Ramón Areces, el que llevó el negocio a sus más altas cotas.

También ha relatado su corta pero intensa experiencia como presidente de los mayores grandes almacenes de España en una época de profunda crisis económica y con un importante cambio de los modelos de consumo. Y es que accedió a ese cargo tras siete años continuos de pérdidas de ventas y en el contexto de un decisivo cambio generacional.

Gimeno ha reivindicado como ideas ante los cambios en el mercado las mismas que hicieron grande El Encanto, en Cuba. Empezando por la inteligencia comercial, teniendo siempre el mejor producto posible buscándolo con delegaciones en las plazas comerciales más importantes del mundo.

Dimas Gimeno y Carlos Baño, en la Conferencia Circular del primero, en Elche. Iván Villarejo

Luego, estar presente en las mejores plataformas de marketing mundial, en su caso las revistas, e introduciendo el marketing sensorial, como un perfume reconocible en el aire acondicionado. Con cambios semanales de escaparates, un decisivo control de los stock para su reposición y envíos gratis a cualquier lugar del mundo de sus productos. Todas ellas, herramientas plenamente vigentes en el ámbito de la distribución comercial actual.

Gimeno ha sido claro: "Hay dos cosas imprescindibles: tener el mejor producto y atender bien a tus clientes, eso no ha cambiado". Y es que lo importante para el empresario no son los cambios, lo verdaderamente complicado es gestionar "la velocidad" de esos cambios. "Vivimos en crisis permanente y hay que aprender a surfear las sucesivas olas que nos llegan. Como te quedes quieto, la ola te lleva", ha asegurado.

El empresario ha definido la situación actual como un mercado saturado, fragmentado, con grandes plataformas comerciales y ante el reto generacional, destacando la importancia de los datos de la empresa sobre sus clientes y el rol que juegan a partir de ahora las tiendas físicas, un verdadero elemento de diferencia frente a los competidores.

En este sentido, ha defendido un cambio de estrategia comercial: "Debes redefinir tu ambición, reinventar tu modelo de negocio con la tecnología, rediseñar y cambiar constantemente. Si queréis seguir siendo lo mismo -ha explicado al empresariado alicantino e ilicitano-, tenéis que cambiar todo para que no cambie nada. Es como el fotógrafo que para hacer la misma foto tiene que ir ajustando el foco en cada momento".

A partir de ahí ha explicado que el "value plus" de la empresa, intentando no competir contra las grandes plataformas en precio, sino buscando la "conexión emocional con el cliente". Y dando unas pinceladas generales sobre lo que es el proyecto WOW, claramente dirigido hacia la nueva generación de consumidores (nativos digitales) a través de la estrategia "Phygital", con la digitalización total del negocio antes de su necesario paso a lo físico".