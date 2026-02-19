Alicante se tiñe de rojo: el semáforo de Tecnocasa alerta de la pérdida de accesibilidad a la vivienda en la costa

El acceso a la compra de vivienda con hipoteca se complica en la provincia de Alicante, especialmente en el eje costero. El 'semáforo' interactivo de la Cátedra Grupo Tecnocasa, que analiza municipios de más de 10.000 habitantes, refleja un mapa cada vez más polarizado: verde en zonas del interior y grandes núcleos, y rojo en buena parte del litoral.

Esta herramienta clasifica cada población según su nivel de acceso a la financiación hipotecaria a partir de un inmueble tipo al precio medio de la zona. Además, cuantifica el salario medio adicional que necesitaría un hogar para acceder a una hipoteca media.

Cuanto más alta es la ratio de acceso hipotecario (RAH), más difícil resulta comprar. En la práctica, el semáforo funciona como un termómetro de una realidad que ya se percibe en el mercado: la vivienda sube más rápido que la capacidad adquisitiva.

Rojo en la Marina

En la provincia de Alicante, el semáforo marca en rojo (accesibilidad limitada), por encima del 100%, a varias zonas clave del litoral. El caso más claro se concentra en las comarcas de las Marinas, donde se sitúan municipios como Altea o Calpe y su entorno.

Según el semáforo, la franja costera mantiene este color rojo de forma continuada hasta el límite provincial, en dirección a Oliva, ya en la provincia de Valencia.

En ese mismo nivel de accesibilidad limitada también aparecen Benidorm y l’Alfàs del Pi, dos mercados donde la presión de precios, la demanda y el peso del comprador no residente han elevado el listón de entrada para los hogares locales.

El Campello también

El Campello aparece igualmente en rojo, lo que lo coloca dentro del grupo de municipios donde la renta media de los hogares no es suficiente para acceder a una hipoteca tipo sin superar los niveles prudentes de endeudamiento.

En la práctica, esta señal indica que, para muchas familias, comprar en el municipio requiere más ingresos, más ahorro previo o asumir un esfuerzo financiero por encima de lo recomendable.

Torrevieja, Orihuela y Santa Pola

En el sur de la provincia, el semáforo no llega al rojo en algunos municipios clave, pero sí se instala en el naranja. Torrevieja, Orihuela y Santa Pola figuran como territorios de "accesibilidad difícil", con una ratio situada entre el 80% y el 100%.

Es decir, son localidades donde el esfuerzo para comprar sigue siendo elevado y donde el margen de seguridad económica de los hogares se estrecha.

Elche y San Vicente resisten

En contraste con el litoral, el semáforo ofrece una imagen más favorable en municipios donde el acceso a la hipoteca todavía se mantiene dentro de parámetros más sostenibles.

Elche aparece en verde, al igual que El Altet, lo que significa que se sitúan en la franja de accesibilidad "razonable", con una ratio entre el 60% y el 80%.

También se mantiene en verde San Vicente del Raspeig, mientras que Villajoyosa, pese a su carácter turístico, figura igualmente dentro de esta franja más accesible.

Sant Joan y La Nucía

En el área metropolitana y el entorno de la Marina Baixa, el semáforo vuelve a mostrar señales de tensión. Sant Joan d’Alacant aparece en naranja, igual que La Nucía.

Son municipios donde el acceso no está en estado crítico, pero sí se complica, especialmente para compradores jóvenes o hogares que dependen de una única nómina.

Así luce el semáforo hipotecario de Tecnocasa en la provincia alicantina.

El mercado empuja

El semáforo llega en un momento en el que el mercado de la vivienda usada vuelve a acelerar. Según la Cátedra Grupo Tecnocasa – UPF, el precio de la vivienda usada en España se incrementa un 15,34% interanual en el segundo semestre de 2025, con el metro cuadrado en 3.338 euros.

El informe apunta, además, a un fenómeno que agrava el acceso a la compra: la hipoteca media también crece. En el segundo semestre de 2025 sube un 16,8% y alcanza los 154.530 euros de media.

En paralelo, la demanda se mantiene alta y la oferta sigue siendo escasa. Según los datos de Tecnocasa, cada vivienda cuenta ya con una media de siete potenciales compradores, un escenario que reduce la negociación y sostiene la presión sobre los precios.