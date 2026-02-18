Vicente, experto inmobiliario: "Pueden pasar 5 años desde que se detecta un suelo hasta que se entregan llaves de una vivienda"

Montaje de la ciudad de Alicante y una imagen de Vicente Díez.

Comprar vivienda en la Comunitat Valenciana se convierte en una carrera de obstáculos para miles de ciudadanos. La subida de precios y la falta de oferta empujan el mercado a un escenario de máxima tensión, especialmente en la capital, donde acceder a un piso se vuelve cada vez más difícil.

El vicepresidente y portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, Vicente Díez, resume este miércoles para À Punt el momento con crudeza: "Comprar hoy es un lujo".

Según datos del portal inmobiliario 'Idealista', el precio medio de la vivienda es de 2.707 €/m2 en la provincia de Alicante, y de 2.499 €/m2 en la ciudad de Alicante.

Pese al encarecimiento, Díez rechaza que la situación pueda calificarse como burbuja. "No es una burbuja: es falta de vivienda", sostiene, al comparar el momento actual con el periodo previo al estallido de 2007-2008.

El portavoz explica que la demanda se mantiene fuerte desde la pandemia y no encuentra respuesta suficiente. "La demanda no tiene freno y la oferta no responde", advierte.

El problema, según el experto, está en la escasa producción de vivienda nueva. Mientras que en el boom inmobiliario se construían más de 700.000 viviendas al año en España, ahora apenas se superan las 100.000, un ritmo que considera insuficiente frente a la creación de más de 40.000 nuevos hogares anuales solo en la Comunitat Valenciana.

Principales barreras

Uno de los grandes frenos, insiste Díez, es la lentitud administrativa. "Desde que se detecta un suelo hasta que se entregan llaves pueden pasar cinco años", denuncia.

A esa demora se suma el atasco urbanístico. "No hay mecanismos ágiles para convertir el suelo en suelo finalista", afirma, apuntando a una falta de coordinación que alarga plazos y encarece los proyectos.

El portavoz también señala un problema estructural del sector: "Faltan constructoras y falta mano de obra cualificada", lo que limita la capacidad de reacción incluso cuando hay demanda garantizada.

Sobre quién compra hoy, Díez apunta a una mezcla de inversores y familias que ayudan a sus hijos a acceder a una vivienda. En paralelo, destaca el impacto del comprador internacional, que representa el 27% de las operaciones en la Comunitat Valenciana.

Ese perfil, con mayor capacidad económica, eleva la competencia en zonas tensionadas. "El comprador local compite en desigualdad con el extranjero", sostiene.

El muro para los jóvenes

En el caso de los jóvenes valencianos, el obstáculo principal no está en el banco, sino en el dinero previo necesario para entrar. "Sin ahorro, los jóvenes no van a conseguir comprar", alerta.

El vicepresidente recuerda que, para comprar, es habitual necesitar un 30% del valor total de la vivienda: el 20% que no financia la hipoteca y un 10% adicional para gastos e impuestos. Por ello, pide medidas públicas que alivien esa barrera inicial.

Alquileres y tipos

En el alquiler, el informe de los API detecta que los precios "parecen haber tocado techo", aunque Díez matiza que se trata de “un techo muy elevado”.

Respecto a las hipotecas, el portavoz considera que el escenario actual de tipos es favorable y descarta grandes bajadas. "El problema no está en las hipotecas, está en la vivienda", resume.

De hecho, destaca una paradoja cada vez más frecuente en la ciudad: "En Valencia se paga menos de hipoteca que de alquiler".

Vivienda pública: un 'parche'

Sobre los anuncios gubernamentales para construir miles de viviendas con fondos públicos, Díez se muestra prudente. "Con 15.000 viviendas no se soluciona el problema", sostiene, reclamando una mayor coordinación entre administraciones para acortar plazos.

El portavoz pone como ejemplo las colas registradas recientemente en Alzira para acceder a viviendas de protección oficial, una imagen que refleja la presión del mercado y la necesidad de vivienda asequible, según ha contado a la televisión autonómica 'À Punt'.

"Si puedes, compra"

Díez no cree que el mercado vaya a abaratarse a corto plazo. "No se va a desinflar porque burbuja no existe", afirma, insistiendo en que el problema estructural es la falta de oferta.

Su consejo para quien duda entre comprar ahora o esperar es claro: "Si puedes comprar, compra: esperar no va a abaratar".

Aun así, el portavoz apunta un pequeño margen de ajuste en los próximos meses. "En los portales ya se empiezan a ver bajadas de precio", explica, al señalar que existe una brecha notable entre el precio anunciado y el precio final de cierre.