Confirmado por Aemet: el viento seguirá azotando con fuerza este sábado en la Comunidad Valenciana

El viento ha despertado a más de uno esta madrugada en la provincia de Alicante. Las rachas intensas, persistentes y ruidosas han marcado la noche en numerosos municipios, confirmando que el episodio de viento no da tregua en la Comunitat Valenciana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma que el viento seguirá azotando con fuerza este sábado, con especial incidencia en el interior y momentos puntuales de rachas muy fuertes. Una situación que mantiene en alerta a buena parte del territorio y condiciona el inicio del fin de semana.

En la provincia de Alicante, este viernes arranca con cielo poco nuboso, aunque se espera un aumento de la nubosidad a partir de la tarde. No se descartan precipitaciones débiles en el interior, con posibilidad de que lleguen de forma aislada al litoral norte, mientras las temperaturas máximas tienden a descender.

Según la previsión de Aemet, el sábado predominará el cielo poco nuboso, pero el viento de componente oeste será el principal protagonista.

Se esperan rachas muy fuertes, especialmente durante la primera mitad del día, un escenario que también se dejará notar en comarcas del interior alicantino.

Tal y como adelantaba esta mañana la Agencia EFE, el episodio de viento ya se ha dejado sentir con fuerza durante la noche.

Emergencias de la Generalitat ha informado de rachas de hasta 63 kilómetros por hora en Alcoi y 59 km/h en Villena, dos de los registros más destacados en la provincia de Alicante.

A pesar de la intensidad del viento, no se han registrado incidentes relevantes en ninguna de las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

En Castellón se han alcanzado los 76 km/h en Vilafranca, mientras que en Valencia se han registrado rachas de hasta 52 km/h en Llíria.

Emergencias ha decretado, además, nivel extremo de riesgo de incendios forestales en el norte de la provincia de Alicante y en el interior de Valencia, y nivel alto en el resto del territorio. En esta situación, recuerda, está totalmente prohibido realizar cualquier tipo de fuego en zonas forestales.

De cara al domingo, Aemet prevé intervalos nubosos y la posibilidad de precipitaciones débiles en el interior, sin descartar algún episodio aislado en el litoral. Las temperaturas tenderán a estabilizarse y el viento perderá intensidad, dando un respiro tras varios días marcados por el temporal.

Febrero sin cambios

El inicio de febrero estará condicionado por la continuidad de las borrascas atlánticas y unas temperaturas más altas de lo habitual para esta época del año.

Así lo explicaba este jueves a EL ESPAÑOL de Alicante el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante (UA), Jorge Olcina, que apunta a un escenario atmosférico todavía inestable, aunque sin lluvias generalizadas.

En cuanto a la evolución a corto plazo, el meteorólogo no espera giros bruscos.

El patrón actual se mantendrá "a menos hasta bien entrada la próxima semana, miércoles, jueves", y todo apunta a que los "primeros días de febrero también van a estar marcados por estas borrascas".

Respecto a su llegada al Mediterráneo, Olcina aclara que los frentes alcanzan esta zona tras cruzar la península "desgastados, sin efectividad pluviométrica, sin mucha lluvia", aunque todavía pueden dejar "algún chaparrón" aislado.