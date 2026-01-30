Alberto, experto inmobiliario: "La vivienda de obra nueva lleva un año entero por encima de los 2.000 € por metro cuadrado"

La vivienda sigue siendo uno de los grandes quebraderos de cabeza para miles de familias. Los precios no dejan de subir, la oferta continúa siendo insuficiente y acceder a una casa nueva se convierte, cada vez más, en un reto económico difícil de asumir.

La falta de suelo disponible y de promociones suficientes obliga a impulsar nueva construcción. Sin embargo, el encarecimiento de los costes de edificación acaba repercutiendo directamente en el precio final de venta, lo que limita el acceso a la vivienda de obra nueva a una parte importante de la población.

Este escenario queda reflejado en la última edición del Estudio de Vivienda Nueva en la Comunidad Valenciana, elaborado por Sociedad de Tasación y actualizado al cierre de 2025, que analiza la evolución de los precios en las principales ciudades, con especial impacto en la provincia de Alicante.

El precio medio de la vivienda nueva en la Comunidad Valenciana se sitúa en 2.261 euros por metro cuadrado, el nivel más alto de toda la serie histórica, tras superar incluso los valores previos a la crisis de 2008. El incremento interanual alcanza el 8,6%, en línea con la media nacional.

Alicante destaca dentro de este contexto por su evolución al alza. El precio de la obra nueva en la capital alicantina alcanza los 1.859 euros por metro cuadrado, con un crecimiento anual del 7,9%, una de las subidas más relevantes de la autonomía, solo por detrás de Valencia.

El delegado general de Valencia de Sociedad de Tasación, Alberto de Jorge, subraya que "el mercado de vivienda de obra nueva en la Comunidad Valenciana mantiene un notable dinamismo y encadena cuatro trimestres consecutivos por encima de los 2.000 €/m2".

En diciembre de 2025, "el precio registró un incremento interanual del 8,6 %, en línea con la media nacional. La combinación de una demanda intensa, una oferta ajustada y el encarecimiento de los costes de construcción ha llevado a la Comunidad a alcanzar su máximo histórico", añade de Jorge.

Benidorm, por encima de la media

Más allá de la capital, algunos municipios turísticos de la provincia elevan aún más el listón. Benidorm se consolida como uno de los mercados más caros de la Comunidad Valenciana, con un precio medio de 2.545 euros por metro cuadrado, por encima incluso de Valencia capital.

Este comportamiento responde, en gran parte, a la fuerte demanda residencial y de inversión, así como a la escasez de suelo disponible, factores que tensionan los precios y dificultan el acceso a vivienda nueva para residentes habituales.

Mayor esfuerzo para comprar

El informe también refleja la evolución de otros indicadores clave. El Índice de Confianza Inmobiliario de Sociedad de Tasación se sitúa en 60,9 puntos en la Comunidad Valenciana, uno de los niveles más altos del país, lo que confirma que el optimismo en el sector se mantiene pese a las tensiones del mercado.

Sin embargo, el Índice de Esfuerzo Inmobiliario evidencia la otra cara de la moneda. En la Comunidad Valenciana, un ciudadano medio necesita destinar 6,5 años de sueldo íntegro para comprar una vivienda tipo, una cifra que sigue aumentando y que pone de relieve las crecientes dificultades de acceso, especialmente en zonas como Alicante.