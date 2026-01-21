Laura, experta inmobiliaria: "En 2025, los gastos del hogar absorbieron el 37,8% de los ingresos de los valencianos"

Los hogares valencianos destinan ya más de un tercio de sus ingresos a cubrir los gastos básicos vinculados a la vivienda, una presión económica que no ha dejado de intensificarse en los últimos años.

En 2025, el pago del hogar , -incluida la vivienda, la cesta de la compra y el consumo energético-, alcanzó su nivel más alto del último trienio, evidenciando las crecientes dificultades de las familias para sostener su economía doméstica.

El acceso a la vivienda se consolida, además, como una de las principales preocupaciones sociales en la Comunitat Valenciana.

El encarecimiento del alquiler y del precio de compra han experimentado un repunte notable, reforzando la percepción de que encontrar una vivienda asequible es cada vez más complicado para una parte importante de la población.

Así lo describen desde el III Barómetro 'Planeta Propietario', elaborado por Grupo Mutua Propietarios a partir de las respuestas de más de 2.300 españoles.

Junto a esta dimensión económica, el mantenimiento de la vivienda irrumpe con fuerza en el debate público. Este factor registra el mayor incremento de inquietud de todo el Barómetro, situándose como un nuevo foco de tensión para los propietarios.

Mientras tanto, la ocupación ilegal continúa liderando el ranking de preocupaciones en la Comunitat Valenciana, manteniéndose como el principal temor en torno a la vivienda.

"Que la ocupación ocupe el primer lugar refleja que los propietarios siguen demandando seguridad jurídica y protección, mientras que la creciente preocupación por los cambios normativos sitúa el marco legal como un asunto de especial interés por su fuerte impacto sobre el mercado residencial", afirma Laura Mulà, directora Multicanal & de clientes de Grupo Mutua Propietarios.

La presión económica del hogar sigue, por tanto, en aumento. En 2025, los gastos vinculados a la vivienda absorbieron el 37,9 % del presupuesto de los valencianos, el porcentaje más elevado de los últimos tres años, una situación que ya provoca dificultades de pago en el 28 % de los hogares.

El estudio también detecta un reajuste en las partidas que más tensionan la economía doméstica. Aunque los consumos del hogar, -luz, gas y agua-, siguen siendo percibidos como los que más suben, esta categoría muestra un descenso en la sensación de incremento respecto al año anterior.

En cambio, los impuestos asociados a la vivienda protagonizan el mayor salto del periodo, situando la carga fiscal como un nuevo eje de preocupación por encima de otros gastos estructurales.

Ante este escenario, los hogares valencianos están optando por fórmulas de ajuste menos visibles pero constantes.

Las medidas clásicas de ahorro, como reducir el consumo energético o posponer arreglos en casa, pierden peso frente a nuevas estrategias centradas en el día a día.

La compra de marcas blancas y la reducción del consumo de productos frescos emergen como una de las respuestas más habituales, reflejando un cambio en los hábitos de consumo que busca aliviar la presión económica sin un impacto inmediato en el bienestar percibido.