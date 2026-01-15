El precio de la vivienda usada en Alicante acelera su crecimiento en 2025 con un 14,4% interanual

El precio de la vivienda usada en la provincia de Alicante acelera su escalada en 2025 y registra un aumento interanual del 14,4%, situando el coste medio en 2.703 euros por metro cuadrado, según los últimos datos de Idealista.

La provincia consolida así su tendencia alcista y se mueve en máximos, en un contexto de fuerte tensión entre oferta y demanda.

La evolución del mercado alicantino confirma que el encarecimiento no es puntual. Solo en el último año, el precio del metro cuadrado en la provincia se dispara muy por encima de la media histórica, impulsado por la falta de vivienda disponible, el atractivo turístico y la presión de la demanda nacional e internacional.

En la ciudad de Alicante, la subida también es notable, aunque algo más moderada. El precio medio se sitúa en 2.508 euros por metro cuadrado, tras crecer un 10,7% interanual.

La capital roza su máximo histórico, marcado en octubre de 2025 con 2.509 euros por metro cuadrado, un dato que refleja la consolidación del nuevo techo de precios.

En la Comunitat Valenciana

El comportamiento de Alicante se enmarca en una dinámica generalizada en la Comunitat Valenciana. El precio de la vivienda usada en la región aumenta un 17,3% interanual, uno de los mayores incrementos del país, solo por detrás de territorios como la Región de Murcia o la Comunidad de Madrid.

La provincia de Valencia registra un ascenso aún más acusado, con una subida del 22,8% en el último año, lo que la sitúa entre las provincias con mayor crecimiento de precios en España. Estos datos refuerzan la idea de que el arco mediterráneo se consolida como uno de los principales focos de presión inmobiliaria.

Un problema estructural

Desde Idealista apuntan a un problema estructural que explica estas subidas.

Para Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario, "falta vivienda y los números son claros. Después de la crisis del 2008, no hemos sido capaces de recuperar nuestra capacidad de producción, así que llevamos un grandísimo lastre de infraproducción de vivienda".

Iñareta subraya que el déficit alcanza las 700.000 viviendas, según el Banco de España, y advierte de que el problema no tiene visos de solucionarse a corto plazo.

"Necesitamos volver a ver grúas en el paisaje urbano de muchas ciudades españolas", afirma, reclamando cambios normativos y políticas que faciliten la construcción de vivienda asequible y adaptada a las nuevas necesidades sociales.

España, en máximos

El contexto nacional refuerza esta tendencia. El precio de la vivienda usada en España sube un 16,2% interanual y alcanza los 2.639 euros por metro cuadrado, el nivel más alto desde que Idealista tiene registros.

En los últimos tres meses, el incremento es del 4,8%, lo que evidencia una aceleración del mercado.

Todas las capitales de provincia registran precios más elevados que hace un año.

En el caso de Alicante, el incremento anual del 10,7% la sitúa en línea con otros grandes mercados urbanos, aunque todavía por debajo de ciudades como Madrid, Valencia o Palma.

El escenario que dibujan los datos es claro: Alicante se consolida como uno de los mercados más tensionados del Mediterráneo, con precios al alza y un horizonte que, salvo cambios profundos en la oferta, apunta a que la escalada aún no ha tocado techo.